Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал идеи о массовых полетах на Марс в скором времени абсурдом и сказками, имея в виду высказывания основателя Space X Илона Маска.
По его словам, мечтающие о космосе люди часто становятся заложниками фантазий других людей, которые увлекают их «не как обывателей, а как потенциальных вкладчиков в некие космические проекты». «Увлекают их рассказами о том, что вот-вот скоро человечество полетит на Марс, но люди технически посвященные понимают, что это абсолютный абсурд», — сказал Рогозин 5 июня на ПМЭФ-2021.
Он объяснил, что для полета на Марс нужно дождаться пускового окна, которое открывается раз в 2 года, а перелет составит до 9 месяцев. Как запихнуть 100 человек на борт ракеты, не оставив им возможности двигаться все это время, — непонятно.
В интервью «Фонтанке» на полях ПМЭФ Рогозин назвал Маска прекрасным маркетологом и отметил, что основатель Space X — раздражитель не для Роскосмоса, а для Boeing.