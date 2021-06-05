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Рогозин назвал идеи Маска о массовых полетах на Марс фантазиями и абсурдом

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал идеи о массовых полетах на Марс в скором времени абсурдом и сказками, имея в виду высказывания основателя Space X Илона Маска.

По его словам, мечтающие о космосе люди часто становятся заложниками фантазий других людей, которые увлекают их «не как обывателей, а как потенциальных вкладчиков в некие космические проекты». «Увлекают их рассказами о том, что вот-вот скоро человечество полетит на Марс, но люди технически посвященные понимают, что это абсолютный абсурд», — сказал Рогозин 5 июня на ПМЭФ-2021.

Он объяснил, что для полета на Марс нужно дождаться пускового окна, которое открывается раз в 2 года, а перелет составит до 9 месяцев. Как запихнуть 100 человек на борт ракеты, не оставив им возможности двигаться все это время, — непонятно.

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В интервью «Фонтанке» на полях ПМЭФ Рогозин назвал Маска прекрасным маркетологом и отметил, что основатель Space X — раздражитель не для Роскосмоса, а для Boeing.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

265035094
Говорят, если в поисковике вбить «некомпетентный, непрофессионал, брехун, лжец, вор и коррупционер», то вылезет рожа Рогозина.

«Фантазер» Маск в прошлом году отправил в космос почти в 2 раза больше ракет, чем весь Роскосмос вместе с успешным управленцем Рогозиным.
McGillavry
Запуск человека в космос (помните, был такой случай 60 лет назад) считался фантазией и абсурдом ещё лет так за 20 до его осуществления. Но если над осуществлением фантазий работают умные, образованные и целеустремлённые люди, а не зажравшиеся пустозвоны, цель которых — набить свои карманы деньгами, то любая фантазия и абсурд может воплотиться в реальность.
266070185
Уже пора задуматься, правительству или народу, что подобные высказывания просто дискредитируют Россию. если так размышлять, то и самолеты, да и ракеты, была фантазией, а про то, что земля круглая, для рогозина вообще полнейший абсурд. сдается, что казачек то засланный, сидит на такой должности и не верит, что это реальность.
---- Не осталось в отечестве людей!!!- одни крамольники и невежды, царьки холопские.
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