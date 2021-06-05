Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал идеи о массовых полетах на Марс в скором времени абсурдом и сказками, имея в виду высказывания основателя Space X Илона Маска.



По его словам, мечтающие о космосе люди часто становятся заложниками фантазий других людей, которые увлекают их «не как обывателей, а как потенциальных вкладчиков в некие космические проекты». «Увлекают их рассказами о том, что вот-вот скоро человечество полетит на Марс, но люди технически посвященные понимают, что это абсолютный абсурд», — сказал Рогозин 5 июня на ПМЭФ-2021.