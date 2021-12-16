«Муляжей не будет». На третьем этаже Фонтанного дома откроется экспозиция, посвященная Бродскому

В музее Анны Ахматовой с 22 декабря начнет работать постоянная экспозиция «Иосиф Бродский. Натюрморт», посвященная поэту. Об этом 16 декабря на пресс-конференции в ТАСС сообщили представили Фонтанного дома.
Сейчас в собрании музея более 4 тысяч единиц хранения, которые относятся к жизни и творчеству Иосифа Бродского. Коллекция начала формироваться еще в годы его жизни, когда Бродский эмигрировал. Поэт никогда не бывал в стенах Фонтанного дома, но именно здесь хранится его личная библиотека, мебель, фотографии, письма, рисунки и рукописи. Сотни предметов из его ленинградской квартиры, переданы музею историком и другом Бродского Яковом Гординым с разрешения самого поэта.
Для того, чтобы Бродскому хватило места, свой кабинет его собранию уступила директор Фонтанного дома Анна Соколова. Литературная экспозиция Бродского откроется на третьем этаже, к ней будет вести отдельная лестница.
Пространство новой экспозиции обустраивал архитектор Сергей Падалко — соавтор нескольких выставочных проектов Фонтанного Дома.
«Муляжей не будет», — уверили организаторы экспозиции, посетители увидят подлинные вещи, рукописи, письма.
В городе уже работает частный музей Бродского «Полторы комнаты», но музейщики уверяют, что между институциями налажено сотрудничество.
«Мы отдавали им на несколько месяцев для экспозиции стол поэта из нашего собрания, помогли разработать систему климат-контроля, обучали хранителей. Между нами партнерство, а не конфронтация», — рассказала Анна Соколова, которая также состоит в совете музея Бродского