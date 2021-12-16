«Муляжей не будет». На третьем этаже Фонтанного дома откроется экспозиция, посвященная Бродскому

В музее Анны Ахматовой с 22 декабря начнет работать постоянная экспозиция «Иосиф Бродский. Натюрморт», посвященная поэту. Об этом 16 декабря на пресс-конференции в ТАСС сообщили представили Фонтанного дома.



Сейчас в собрании музея более 4 тысяч единиц хранения, которые относятся к жизни и творчеству Иосифа Бродского. Коллекция начала формироваться еще в годы его жизни, когда Бродский эмигрировал. Поэт никогда не бывал в стенах Фонтанного дома, но именно здесь хранится его личная библиотека, мебель, фотографии, письма, рисунки и рукописи. Сотни предметов из его ленинградской квартиры, переданы музею историком и другом Бродского Яковом Гординым с разрешения самого поэта.

