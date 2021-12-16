Почти два десятка человек погибли на дорогах Петербурга в ноябре

Как сообщает 16 декабря пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга, по статистике ГИБДД, в ноябре на дорогах города зафиксировали 402 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 18 человек и 459 человек получили травмы. В октябре аварий с пострадавшими было 513, погибли в них 24 человека, а ранены были 587 человек.



По итогам 10 месяцев года количество дорожных аварий в Петербурге сократилось на 4%, а смертность в них снизилась на 8%. Всего с января по октябрь в городе зафиксировали 4 189 ДТП. В них погибли 172 человека.