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"Омикрон" в Петербурге

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Почти два десятка человек погибли на дорогах Петербурга в ноябре

За последний месяц осени 2021 года в Петербурге произошло около 400 ДТП с пострадавшими. По сравнению с октябрем это на 22% меньше, и в целом за год отмечают снижение числа аварий и числа погибших в них людей.

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Как сообщает 16 декабря пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга, по статистике ГИБДД, в ноябре на дорогах города зафиксировали 402 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 18 человек и 459 человек получили травмы. В октябре аварий с пострадавшими было 513, погибли в них 24 человека, а ранены были 587 человек.

По итогам 10 месяцев года количество дорожных аварий в Петербурге сократилось на 4%, а смертность в них снизилась на 8%. Всего с января по октябрь в городе зафиксировали 4 189 ДТП. В них погибли 172 человека.

Подавляющее большинство серьезных аварий происходит из-за нарушений водителями ПДД. Только в ноябре камеры зафиксировали в Петербурге 750 тысяч нарушений правил дорожного движения. Подавляющее большинство из них — более 99% — это превышения скорости. Всего же с начала года комплексы зафиксировали уже более 7,2 миллиона нарушений ПДД.

Напомним, что этим летом в Петербурге запустили в работу 240 новых комплексов контроля скорости. Осенью новыми комплексами оборудовали 40 аварийно-опасных перекрестков почти во всех районах города. В комитете отмечают, что за первые пять месяцев работы нового оборудования почти по каждому адресу число нарушений снизилось в три-пять раз. В 2022 году дороги Петербурга планируют оснастить еще 300 стационарными комплексами и установить камеры еще на 17 аварийно-опасных перекрестках.

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Комментарии (1)

Yelda
Зачем уж государству мелочиться на всякие камеры. Глонасс в каждом авто будет сообщать о превышении скорости куда надо в ближайшем будущем нашей диктатуры.
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