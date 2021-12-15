Экс-судья Хахалева, на свадьбе дочери которой пел Басков, уехала в Армению

Экс-судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, которая стала известна после роскошной свадьбы дочери, улетела в Ереван. В ее отношении хотят возбудить уголовные дела о мошенничестве и служебном подлоге.
«Хахалева, по данным ФСБ, вылетела за границу — в Ереван, 8 декабря. Сведений о ее возвращении пока не имеется», — сообщило ТАСС 15 декабря, ссылаясь на материалы, оглашенные во время заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС).
Вручить документы для участия в собрании лично экс-судье оказалось невозможным — по тем адресам, где она проживает, никто не открыл двери.
Тем не менее ВККС разрешила возбудить уголовные дела о мошенничестве и подлоге. По словам представителя СКР Михаила Спивакова, Хахалева похитила 1 млн 195 тысяч рублей. Кроме того, с 2016 по 2019 годы она отсутствовала на служебном месте 127 рабочих дней, при этом обманывала сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, а позже сама расписывалась в них.
«Фонтанка» писала, что летом 2020 года Хахалеву лишили статуса судьи Краснодарского краевого суда из-за многочисленных прогулов. Широкую известность ее имя получило после того, как летом 2017 года на свадьбе ее дочери выступили Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон и Вера Брежнева. Такое празднование должно было обойтись приблизительно в два миллиона долларов. Позже в СМИ появились публикации о том, что диплом Хахалевой поддельный, а она сама якобы имеет всевозможные связи с преступным миром.