Экс-судья Хахалева, на свадьбе дочери которой пел Басков, уехала в Армению

Экс-судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, которая стала известна после роскошной свадьбы дочери, улетела в Ереван. В ее отношении хотят возбудить уголовные дела о мошенничестве и служебном подлоге.



«Хахалева, по данным ФСБ, вылетела за границу — в Ереван, 8 декабря. Сведений о ее возвращении пока не имеется», — сообщило ТАСС 15 декабря, ссылаясь на материалы, оглашенные во время заседания Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС).



Вручить документы для участия в собрании лично экс-судье оказалось невозможным — по тем адресам, где она проживает, никто не открыл двери.

