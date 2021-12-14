Вице-губернатор Петербурга назвал лучшие и худшие районы по уборке снега

«Лучшие — это пригородные, худшие — центральные, у которых узкие запаркованные улочки, дворы-колодцы и так далее. Так, где тесно, там и хуже всего», - сказал чиновник. Он уточнил, что у города нет приоритета по уборке зон платной парковки, которую ввели на центральных улицах города.
Вице-губернатор пояснил, что уборка половины города находится в зоне ответственности частных компаний. В Смольном планируют наладить взаимодействие с собственниками объектов и использовать превентивные меры, в частности предупреждать владельцев о грозящих штрафах от ГАТИ или ГЖИ в случае, если территория и крыши не будут своевременно убраны.
«Сейчас будем конкретизировать: предупреждать, а не просто приехали, сидим в засаде и ждем сосулек, а предупреждать держателей зданий, которые вне нашей балансовой принадлежности, держать с ними контакт и говорить: ребята, смотрите внимательно, у вас там тема для ГАТИ и ГЖИ, и вас оштрафуют. Работать на упреждение и использовать эту дубину в профилактических целях». - добавил Повелий.
Подробнее о том, как в городе решается проблема со снегом и наледью, читайте в полной версии интервью на «Фонтанке».