Вице-губернатор Петербурга назвал лучшие и худшие районы по уборке снега

«Лучшие — это пригородные, худшие — центральные, у которых узкие запаркованные улочки, дворы-колодцы и так далее. Так, где тесно, там и хуже всего», - сказал чиновник. Он уточнил, что у города нет приоритета по уборке зон платной парковки, которую ввели на центральных улицах города.



Вице-губернатор пояснил, что уборка половины города находится в зоне ответственности частных компаний. В Смольном планируют наладить взаимодействие с собственниками объектов и использовать превентивные меры, в частности предупреждать владельцев о грозящих штрафах от ГАТИ или ГЖИ в случае, если территория и крыши не будут своевременно убраны.

