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С начала года россиян обманули по телефону и в Интернете на 45 миллиардов. Сейчас рост замедлился

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Телефонные и интернет-мошенники в России с начала года обманули граждан на общую сумму в 45 миллиардов рублей. При этом на сегодняшний момент рост данного вида преступлений удалось замедлить. Об этом во вторник, 14 декабря, на пресс-конференции заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД России, полковник юстиции Данил Филиппов.

«Всего за 11 месяцев текущего года сумма причиненного ущерба по данным видам преступлений составляет 45 миллиардов рублей», — цитирует его РИА Новости.

В целом за последнее время, по словам Филиппова, рост киберпреступности по стране удалось снизить. «Динамика за шесть месяцев роста киберпреступлений наблюдалась в размере 20 %. Однако за период 11 месяцев существенно удалось снизить, и динамика наблюдается в районе 7 % [год к году]», — уточнил представитель МВД.

В абсолютных числах это 494 тысячи преступлений за 11 месяцев — по словам полковника, «существенный» показатель.

Для сравнения, в прошлом году телефонные и онлайн-мошенники заработали на доверчивых гражданах РФ около 150 миллиардов рублей. Такие данные приводились на основе исследования компании BrandMonitor. При этом методологии здесь разные: МВД РФ подсчитывает установленный ущерб по уголовным делам, а аналитики высчитывают приблизительный ущерб от всех афер на основе социологических данных.

Ранее «Фонтанка» писала, что в России за третий квартал 2021 года в 1,4 раза в годовом выражении выросло число банковских киберпреступлений.

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Комментарии (5)

Gary
Не далее как вчера мне позвонил лейтенант из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Сказал что разговор будет записываться и что он хотел рассказать о каком-то деле. Я хотел поприкалываться над ним, но у меня рабочее время закончилось и мне надо было домой валить с работы. Посему прекратил разговор.
Alex000
"рост замедлился"
Ну ещё бы, раз столько выгребли.
dimas062
Как красиво говорят.... не "продолжается рост", а "рост замедлился".
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