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Три миллиарда рублей за квартал. В России растет число банковских киберпреступлений

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Количество банковских операций без согласия клиентов выросло в третьем квартале 2021 года в России в 1,4 раза в годовом выражении, сообщает 2 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ.

Банк России зафиксировал 256 тысяч преступлений кибермошенников, их объем увеличился на 18,5 %, до 3,206 млрд рублей, отмечают в ведомстве Эльвиры Набиуллиной.

При этом почти вдвое упала доля тех средств, которые удалось вернуть. В третьем квартале 2020 года вернулось 13 % украденного, а третьем квартале 2021-го — всего 7,7 %.

Для противодействия киберпреступникам ЦБ планирует пересмотреть проверочные процедуры.

«Будет повышено качество «антифрод-процедур» (оценка транзакций на вероятность мошенничества. — Прим. ред.) посредством установления обязанности для банков проверять операции по переводу денежных средств на признаки операции без согласия клиента. Также мы планируем, что будут усовершенствованы механизмы процедуры возврата денежных средств гражданам. В настоящее время эта инициатива активно обсуждается с участниками рынка», — заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, отметив, что эта работа ведется совместно с МВД.

По итогам третьего квартала 2021 года ЦБ направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проведение проверочных мероприятий и снятие с делегирования 1 929 доменных имен, с которых работали мошенники.

В январе 2021 года сообщалось, что уровень киберпреступности за последние 7 лет в России вырос в 20 раз и продолжает увеличиваться. Тогда же стало известно о новой схеме кибермошенников, когда жертвы сами им звонят, чтобы отдать свои деньги.

В мае сообщалось, что ЦБ разрабатывает законопроект, упрощающий возврат похищенных мошенниками денег. В августе в МВД РФ заявили, что ЦБ закрывает фишинговые сайты слишком медленно.

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Комментарии (2)

264940801
А где сейчас Бывший зампред ЦБ? Вот оттуда работают мошенники.
VKuser2851963
всего один вопрос - откуда жулики берут данные жертв ?
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