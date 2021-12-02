Три миллиарда рублей за квартал. В России растет число банковских киберпреступлений

Количество банковских операций без согласия клиентов выросло в третьем квартале 2021 года в России в 1,4 раза в годовом выражении, сообщает 2 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ.



Банк России зафиксировал 256 тысяч преступлений кибермошенников, их объем увеличился на 18,5 % , до 3,206 млрд рублей, отмечают в ведомстве Эльвиры Набиуллиной.

