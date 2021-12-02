Три миллиарда рублей за квартал. В России растет число банковских киберпреступлений

Количество банковских операций без согласия клиентов выросло в третьем квартале 2021 года в России в 1,4 раза в годовом выражении, сообщает 2 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ.
Банк России зафиксировал 256 тысяч преступлений кибермошенников, их объем увеличился на
При этом почти вдвое упала доля тех средств, которые удалось вернуть. В третьем квартале 2020 года вернулось
Для противодействия киберпреступникам ЦБ планирует пересмотреть проверочные процедуры.
«Будет повышено качество «антифрод-процедур» (оценка транзакций на вероятность мошенничества. — Прим. ред.) посредством установления обязанности для банков проверять операции по переводу денежных средств на признаки операции без согласия клиента. Также мы планируем, что будут усовершенствованы механизмы процедуры возврата денежных средств гражданам. В настоящее время эта инициатива активно обсуждается с участниками рынка», — заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, отметив, что эта работа ведется совместно с МВД.
По итогам третьего квартала 2021 года ЦБ направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проведение проверочных мероприятий и снятие с делегирования
В январе 2021 года сообщалось, что уровень киберпреступности за последние 7 лет в России вырос в 20 раз и продолжает увеличиваться. Тогда же стало известно о новой схеме кибермошенников, когда жертвы сами им звонят, чтобы отдать свои деньги.
В мае сообщалось, что ЦБ разрабатывает законопроект, упрощающий возврат похищенных мошенниками денег. В августе в МВД РФ заявили, что ЦБ закрывает фишинговые сайты слишком медленно.