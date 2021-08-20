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МВД считает, что ЦБ закрывает фишинговые сайты слишком медленно

Обнаружение и блокировка фишинговых сайтов у Центробанка занимает три дня, это недостаточно оперативно, поэтому бизнесу и правоохранителям необходимо наращивать скорость обмена информацией, заявил РИА Новости начальник Следственного департамента МВД России Сергей Лебедев.

«К примеру, сегодня у Центрального банка для обнаружения и закрытия так называемых фишинговых сайтов уходит три дня, но и этого недостаточно. Для своевременного пресечения противоправной деятельности мошенников обмен информацией и реагирование на противоправные проявления должен быть в высшей степени оперативным», — заявил Лебедев в интервью, опубликованном 20 августа.

Сейчас процедура обмена информацией между банками и правоохранителями, по его словам, «заформализована». На расследование преступлений у следователей могут уходить месяцы. «При проведении работы по раскрытию и расследованию преступлений правоохранители должны получать необходимую информацию максимально быстро, в идеале — онлайн», — подчеркнул Лебедев.

Правоохранительные органы создают спецподразделения по борьбе с киберпреступностью и наращивают технические возможности, но «предстоит сделать очень много», отметил начальник Следственного департамента МВД.

Фишинговые сайты — мошеннические интернет-ресурсы, чаще всего копии сайтов известных организаций, компаний и государственных органов, которые должны выманить у пользователя логин и пароль от реального сайта.

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