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Злодеи уходят в киберпространство. Там совершается каждое седьмое преступление в России

Уровень киберпреступности за последние 7 лет в России подпрыгнул в 20 раз и продолжает расти.

Как сообщает 15 января ТАСС со ссылкой на слова руководителя отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константина Комарды, с помощью информационных технологий или в киберпространстве совершается каждое седьмое преступление в стране. Киберпреступники становятся более агрессивными, тщательно оберегают анонимность и скрывают свои следы, что максимально осложняет следователям сбор доказательств.

«Практически всегда при совершении киберпреступлений применяются методы цифровой конспирации: шифрование данных, в том числе с использованием специализированных программ для маскировки IP-адресов, выход в Сеть через публичные точки доступа, использование учетных записей и идентифицирующих данных, принадлежащих иным лицам, не осведомленным о таком использовании, и так далее», — пояснил Комарда.

Для борьбы с киберпреступностью традиционного подхода к расследованию мало. Следователям надо понимать специфику функционирования киберсферы, её трансграничный характер, уметь работать в информационной среде, знать, как и где искать доказательства и как их фиксировать. Также нужно налаживать коммуникацию с IT-компаниями, отметил Комарда.

Напомним, накануне Роскачество рассказало, что зафиксировало фишинговую кибератаку на аккаунты во «ВКонтакте». Эксперты объяснили, как не попасть на крючок мошенников.

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Комментарии (2)

265015791
Нет сомнений что киберпреступники получили образование в лучших универах РФ и других развитых стран.
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