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Новая схема кибермошенников — теперь жертвы сами им звонят, чтобы отдать свои деньги

Ведущие производители антивирусного программного обеспечения предупреждают о смене тактики кибермошенников. Теперь, чтобы обойти защитные системы, они придумали, как заставить жертву саму им позвонить, сообщает РИА Новости 7 января.

Общий принцип новой схемы очень прост. Мошенники постоянно названивают гражданам с подмененных номеров и сразу же сбрасывают вызов. Чаще всего они указывали телефоны финансовых организаций, государственных учреждений или юридических лиц. В конце концов жертва не выдерживает и сама перезванивает, чтобы выяснить, что происходит. В этот момент включаются уже стандартные методики социальной инженерии, чтобы выманить деньги.

Метод основан на том, что сотовые операторы и сами абоненты на волне массовых актов телефонного мошенничества начали устанавливать оборудование и ПО, позволяющее анализировать звонки, помечая подозрительные и затем блокируя их. Однако все такие системы ориентированы именно на входящие звонки. Новая же схема позволяет киберпреступникам обходить эти ограничения, заставляя жертву саму позвонить им.

По данным, собранным одним из производителей защитного ПО, на сегодняшний день более 60% звонков с не известных абонентам номеров оказываются спамом. А каждый двадцатый, по статистике, приходится именно на телефонного мошенника.

Генпрокуратура зафиксировала в Петербурге в 2020 году 461 тысячу киберпреступлений. Это четверть от всех подобных случаев по всей стране.

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Комментарии (22)

260741301
Отвечать на незнакомый номер ровно то же, что и открывать дверь при любом звонке. Пусть сначала СМС-ку пришлют.
Во всяком случае за 20 лет использования сотового телефона ни разу не попадался на мошенникофф.
Агроном аэродрома
"Новая схема кибермошенников" - для кого новая?
onotolich
Что мешает оператору после получения двух-трех жалоб абонентов произвести аналитику номера (количество звонков, длительность, ответ/сброс, и т.д.) и заблокировать его?
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