«Да вы меня разыгрываете!» Трейлер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» раскрыл сюрприз

«Профессор Альбус Дамблдор узнает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром, — говорится в описании ролика. — Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду из выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря. Им предстоят невероятно опасные приключения, встреча со старыми и укрощение новых магических существ и борьба со сторонниками Грин-де-Вальда, которых становится все больше. Но какая роль в этой миссии уготована самому Дамблдору?»

В сети появился трейлер нового фильма франшизы про «фантастических тварей» — «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Главную роль в картине по-прежнему играет лауреат премии «Оскар» Эдди Редмэйн, лента должна выйти в кинотеатрах 7 апреля.

Роль злодея Грин-де-Вальда в фильме исполнил актер Мадс Миккельсен, заменивший Джонни Деппа. Это стало поводом для критики среди первых зрителей трейлера, справедливо заметивших, что они привыкли уже к конкретному образу, и новый, совсем иначе выглядящий персонаж, вносит сумятицу.



Что касается сюжета фильма, одного из героев фильма ждет большой сюрприз, который создатели ленты решили раскрыть в трейлере: недотепа Якоб Ковальски получит «приглашение в клуб».

