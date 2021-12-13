Шесть машин скучковались на Выборгском шоссе. Не обошлось и без каршеринга

Загруженность дорог в Петербурге к пяти часам вечера достигла 7 баллов. Проезд по одной из крупнейших магистралей Выборгского района города вечером 13 декабря затрудняет массовая авария.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Выборгском шоссе, 369Г, напротив торгового центра «Паргос», столкнулись шесть легковых машин. В середину замеса попал и каршеринг, у него разбита передняя часть. Две машины развернуло: одну почти поперек дороги, вторую — на 180 градусов.
О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данным «Яндекс.Пробок», движение по шоссе в районе места аварии затруднено в сторону центра, но особой пробки пока не наблюдается. Заторы сейчас сосредоточились в центре, а также на Ивановской — Народной улицах, юго-востоке КАД, на Московском шоссе и въезде в Шушары.