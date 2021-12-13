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Шесть машин скучковались на Выборгском шоссе. Не обошлось и без каршеринга

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16116250" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Загруженность дорог в Петербурге к пяти часам вечера достигла 7 баллов. Проезд по одной из крупнейших магистралей Выборгского района города вечером 13 декабря затрудняет массовая авария.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Выборгском шоссе, 369Г, напротив торгового центра «Паргос», столкнулись шесть легковых машин. В середину замеса попал и каршеринг, у него разбита передняя часть. Две машины развернуло: одну почти поперек дороги, вторую — на 180 градусов.

О пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данным «Яндекс.Пробок», движение по шоссе в районе места аварии затруднено в сторону центра, но особой пробки пока не наблюдается. Заторы сейчас сосредоточились в центре, а также на Ивановской — Народной улицах, юго-востоке КАД, на Московском шоссе и въезде в Шушары.

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16116250" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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