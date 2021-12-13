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Водитель автовоза «не заметил» поезд при повороте на Арсенальную и собрал пробку почти от метро

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ДТП с поездом перекрыло путь через железнодорожный переезд в Калининском районе Петербурга днем 13 декабря. Объезд чистят.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Женя, на повороте с Чугунной улицы на Арсенальную улицу водитель автовоза «не заметил поезд». На фото видно, что переезд закрыт, а грузовик заехал на пути в объезд шлагбаума и столкнулся с товарным вагоном.

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По кадру можно предположить, что удар был не сильным, но автовоз перегородил обе полосы. По данным «Яндекс.Пробок», Чугунная улица в результате встала почти от станции метро «Выборгская». «Дорожники вроде чистят объезд, но пробка копится», — пишет Женя.

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