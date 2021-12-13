В зоомагазине Петербурга арестовали пятерых ушастых круглоголовок

Владелица зоомагазина объяснила, что ящерицы содержатся не для продажи, а приняты на передержку, но хозяин за ними так и не вернулся. Никаких документов на пресмыкающихся у женщины не оказалось.

Занесенных в Красную книгу РФ ящериц обнаружили в зоомагазине Приморского района Петербурга инспекторы Росприроднадзора по СЗФО. В террариуме сидели пять ушастых круглоголовок — вид ящериц семейства агамовых, сообщает 13 декабря ведомство.

«В отношении владелицы зоомагазина возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.35 КоАП РФ. На время проведения расследования на ящериц наложен арест. После рассмотрения материалов будет оценена возможность возвращения ящериц в природу, из которой они предположительно были незаконно изъяты», — добавили в ведомстве.

Ушастая круглоголовка — ящерица средней величины — длина тела достигает 11,2 см, масса — 42,5 г. Голова, туловище и хвост заметно приплюснуты. Передний край морды отвесно спускается к верхней губе, поэтому ноздрей сверху не видно. В углах рта расположены кожные складки — так называемые уши, которым это пресмыкающееся обязано своим видовым наименованием.



Встречается на территории России (песчаные массивы в предгорном Дагестане, Калмыкии, восточной Чечне, на юге Астраханской области), в Казахстане, Туркмении, Узбекистане, в северо-западном Китае, в Иране и Афганистане. Популяции всегда привязаны к массивам подвижных песков.



К лимитирующим факторам относят сокращение площади подходящих биотопов из-за зарастания песчаных массивов, а также отлов для зооторговли.

