Названы любимые музыканты пользователей «ВКонтакте». В номинации «Моргенштерн года» победил Артур Пирожков

Моргенштерн стал «Артистом года» по версии социальной сети «ВКонтакте». Рейтинг популярности за 2021 год опубликовали 13 декабря. Он создан на основе статистики прослушиваний музыки пользователями соцсети.



Рэп-исполнитель также получил номинацию «Альбом года» за релиз «Million Dollar: Business» — это пятый альбом музыканта, который вышел весной 2021 года.



«ВКонтакте» отметили огромную популярность Моргенштерна тем, что создали специальную номинацию «Моргенштерн года». Победил в ней поп-исполнитель Артур Пирожков.

