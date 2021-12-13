Названы любимые музыканты пользователей «ВКонтакте». В номинации «Моргенштерн года» победил Артур Пирожков

Моргенштерн стал «Артистом года» по версии социальной сети «ВКонтакте». Рейтинг популярности за 2021 год опубликовали 13 декабря. Он создан на основе статистики прослушиваний музыки пользователями соцсети.
Рэп-исполнитель также получил номинацию «Альбом года» за релиз «Million Dollar: Business» — это пятый альбом музыканта, который вышел весной 2021 года.
«ВКонтакте» отметили огромную популярность Моргенштерна тем, что создали специальную номинацию «Моргенштерн года». Победил в ней поп-исполнитель Артур Пирожков.
«Артисткой года» признали певицу Zivert. Среди групп в «ВК» чаще всего слушали поп-дуэт Artik & Asti, а из иностранцев — итальянскую рок-группу и победителей «Евровидения» Måneskin.
Самым популярным треком у пользователей «ВКонтакте» в 2021 году была лирическая песня «Птичка» от рэп-дуэта азербайджанских певцов HammAli & Navai — эта композиция держалась в чарте «VK Музыки» 202 дня с момента выхода в мае. Номинацию «Репит года» получил трек «Baby Mama», который совместно записали исполнители Скриптонит и Райда.
Специальную награду «"Вам нужен фит" года» дали Моргенштерну и Скриптониту — эти артисты часто возглавляют хит-парады, но до сих пор не записывали музыку вместе.
Днем ранее, 12 декабря, в интервью Ирине Шихман глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что российский рэпер Алишер Моргенштерн — это проект Запада, который поёт по методичке. По её мнению, артист пропагандирует наркотики на деньги иностранных организаций.