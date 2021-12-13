FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Названы любимые музыканты пользователей «ВКонтакте». В номинации «Моргенштерн года» победил Артур Пирожков

0
Печать

Моргенштерн стал «Артистом года» по версии социальной сети «ВКонтакте». Рейтинг популярности за 2021 год опубликовали 13 декабря. Он создан на основе статистики прослушиваний музыки пользователями соцсети.

Рэп-исполнитель также получил номинацию «Альбом года» за релиз «Million Dollar: Business» — это пятый альбом музыканта, который вышел весной 2021 года.

«ВКонтакте» отметили огромную популярность Моргенштерна тем, что создали специальную номинацию «Моргенштерн года». Победил в ней поп-исполнитель Артур Пирожков.

«Артисткой года» признали певицу Zivert. Среди групп в «ВК» чаще всего слушали поп-дуэт Artik & Asti, а из иностранцев — итальянскую рок-группу и победителей «Евровидения» Måneskin.

Самым популярным треком у пользователей «ВКонтакте» в 2021 году была лирическая песня «Птичка» от рэп-дуэта азербайджанских певцов HammAli & Navai — эта композиция держалась в чарте «VK Музыки» 202 дня с момента выхода в мае. Номинацию «Репит года» получил трек «Baby Mama», который совместно записали исполнители Скриптонит и Райда.

Специальную награду «"Вам нужен фит" года» дали Моргенштерну и Скриптониту — эти артисты часто возглавляют хит-парады, но до сих пор не записывали музыку вместе.

Днем ранее, 12 декабря, в интервью Ирине Шихман глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что российский рэпер Алишер Моргенштерн — это проект Запада, который поёт по методичке. По её мнению, артист пропагандирует наркотики на деньги иностранных организаций.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний