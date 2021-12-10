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В «живых» остался только Дроков. Правая рука «ночного губернатора» на свободе

Вячеслав Дроков вышел из колонии в Вологодской области. Суд отпустил его на УДО.

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Как сообщили «Фонтанке» 10 декабря в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, 29 ноября Шекснинский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Вячеслава Дрокова, который отбывал наказание в 19 лет за организацию преступного сообщества. С момента ареста он провел в изоляции 2/3 срока. На суде руководство колонии дало положительные характеристики. За недолгие 2 года в ФКУ-17 он 10 раз получал поощрения, принимал активное участие в общественной жизни отряда и учреждения, а также постоянно посещал мероприятия воспитательного характера.

Сегодня до 12 часов Дрокова выпустили из колонии.

Дроков — единственный из верхушки так называемого тамбовского сообщества (Кумарин, Глущенко, Баскаков, Рыбкин, Удачин), кто с 2007 года смог глотнуть свежего воздуха. После победы следователя СК Пипченкова над рейдерской волной, все они были арестованы. В процессе следствия Рыбкин, Баскаков, Удачин умерли. Глущенко отбывает в изоляторе срок по делу об организации убийства Галины Старовойтовой. Даже после того, как он дал показания на Барсукова (Кумарина) как на заказчика этого преступления, по УДО его не выпустили.

Тот, кого еще 14 лет назад называли «ночным губернатором», проводит время между колонией, изолятором и больницей.

Единственный, кто вышел на свободу, это его когда-то правая рука — Вячеслав Дроков, который, как известно, сначала давал показания против Кумарина, потом от них отказывался, а потом снова давал.

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Комментарии (2)

grannie
"его когда-то правая рука" - неоднозначная характеристика, учитывая отсутствие физической правой руки у гхм предводителя.
264940801
Намёк на то что лихие 90 возвращаются.
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