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Суд в Петербурге отправил под домашний арест жену и партнера владельца «Рив Гош» Инну Мейер

Московский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении под домашний арест жены и партнера владельца «Рив Гош», экс-совладельца «Юлмарта» Августа Мейера Инны. Об этом 9 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов города.

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Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Следователь просил изолировать Мейер в квартире, перечисляя два иностранных гражданства, частые и длительные поездки за рубеж и знакомство со свидетелями. Супруга бизнесмена, как сказано в ходатайстве, безработная, официальных источников дохода у неё нет, что, по версии следствия, не помешает ей подкупать и шантажировать, чтобы уничтожить доказательства.

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Мейер и её адвокат просили в качестве меры пресечения залог или запрет определённых действий. Защитник указал, что в протоколах допроса потерпевших указаний на причастность женщины к хищениям нет, сама она вину отрицает.

Убедить суд не удалось. Инну Мейер отправили под домашний арест до 7 февраля. Ей запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, круг общения ограничен родными, адвокатом и следователем. Из послаблений — ежедневные четырёхчасовые прогулки.

Август Мейер на тот же срок решением Московского райсуда отправлен в СИЗО.

Владелец «Рив Гош», экс-совладелец «Юлмарта» Август Мейер, его жена Инна и предприниматель Елена Стрельцова были задержаны накануне. Бизнесменам вменяют два эпизода мошенничества на 2,3 млрд рублей. Эти деньги были получены на развитие бизнеса незадолго до краха «Юлмарта» и якобы были похищены у Сбербанка.

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Комментарии (1)

stavrosmarauder
Особо опасная Инна, наручники даже в клетке, а то мало ли.
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