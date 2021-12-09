Суд в Петербурге отправил под домашний арест жену и партнера владельца «Рив Гош» Инну Мейер

Следователь просил изолировать Мейер в квартире, перечисляя два иностранных гражданства, частые и длительные поездки за рубеж и знакомство со свидетелями. Супруга бизнесмена, как сказано в ходатайстве, безработная, официальных источников дохода у неё нет, что, по версии следствия, не помешает ей подкупать и шантажировать, чтобы уничтожить доказательства.

Мейер и её адвокат просили в качестве меры пресечения залог или запрет определённых действий. Защитник указал, что в протоколах допроса потерпевших указаний на причастность женщины к хищениям нет, сама она вину отрицает.

Убедить суд не удалось. Инну Мейер отправили под домашний арест до 7 февраля. Ей запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, круг общения ограничен родными, адвокатом и следователем. Из послаблений — ежедневные четырёхчасовые прогулки.



Август Мейер на тот же срок решением Московского райсуда отправлен в СИЗО.