Жители Ростовской области притворяются утюгом, чтобы попасть в торговые центры

Для того чтобы беспрепятственно попасть в магазины и торговые центры, жители Ростовской области придумали довольно хитрый способ: они зачастую используют для прохода туда QR-коды от бытовой техники и продуктов питания. Об этом на брифинге в четверг, 9 декабря, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.



По его словам, охранники относятся к проверке QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 достаточно формально. В итоге в места массового пребывания людей попадают те, кто притворяется утюгом, стиральной машиной или даже курицей.

