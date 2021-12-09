Жители Ростовской области притворяются утюгом, чтобы попасть в торговые центры

Для того чтобы беспрепятственно попасть в магазины и торговые центры, жители Ростовской области придумали довольно хитрый способ: они зачастую используют для прохода туда QR-коды от бытовой техники и продуктов питания. Об этом на брифинге в четверг, 9 декабря, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.
По его словам, охранники относятся к проверке QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 достаточно формально. В итоге в места массового пребывания людей попадают те, кто притворяется утюгом, стиральной машиной или даже курицей.
«Вроде подносится телефон или считывающее устройство для проверки QR-кодов, но мы неоднократно замечали, что часто люди предоставляют коды, относящиеся, например, к курице, утюгу или стиральной машинке», — цитирует Ковалева Znak.com. По его мнению, это плохо влияет на эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге полиция раскрыла схему по получению поддельных QR-кодов. За 15 тысяч рублей в поликлинике выкидывали ампулы со «Спутником».