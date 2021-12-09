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Жители Ростовской области притворяются утюгом, чтобы попасть в торговые центры

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Для того чтобы беспрепятственно попасть в магазины и торговые центры, жители Ростовской области придумали довольно хитрый способ: они зачастую используют для прохода туда QR-коды от бытовой техники и продуктов питания. Об этом на брифинге в четверг, 9 декабря, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

По его словам, охранники относятся к проверке QR-кодов о вакцинации или перенесенном COVID-19 достаточно формально. В итоге в места массового пребывания людей попадают те, кто притворяется утюгом, стиральной машиной или даже курицей.

«Вроде подносится телефон или считывающее устройство для проверки QR-кодов, но мы неоднократно замечали, что часто люди предоставляют коды, относящиеся, например, к курице, утюгу или стиральной машинке», — цитирует Ковалева Znak.com. По его мнению, это плохо влияет на эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге полиция раскрыла схему по получению поддельных QR-кодов. За 15 тысяч рублей в поликлинике выкидывали ампулы со «Спутником».

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Комментарии (10)

Владислав М
Власть сама признаётся, что не может контролировать кукоды даже в глубинке.
Про крупные города и говорить не чего.
SERGEY111
Но чуть ранее власти уже поделили людей на утюги и куриц введя куар коды - вот и получите господа .
angel of death
какое правительство, такие и люди... как вы к нам, так и мы к вам... люди привыкли платить той же монетой, что и им... равноправие =) фиолетово нам на ваши корочки - ямы на дорогах общие =)
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