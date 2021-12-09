Администрация района: Петербургский биолог, подозреваемый в развращении учащихся, был принят на работу законно

«На должность учителя биологии в школу Московского района педагог принят в 2018 году. При устройстве на работу он предоставил справку (оригинал) об отсутствии судимости и факта уголовного преследования или о прекращении уголовного преследования, выданную ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — говорится в сообщении пресс-службы.



43-летний преподаватель был задержан после того, как в полицию обратились родители 13-летних мальчиков, которых мужчина якобы развращал на факультативах. В самой школе отметили, что характеризуют коллегу только с положительной стороны.

