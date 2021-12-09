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Администрация района: Петербургский биолог, подозреваемый в развращении учащихся, был принят на работу законно

Задержанный накануне по подозрению в развратных действиях учитель биологии был принят в школу Московского района на законных основаниях. Об этом 9 декабря «Фонтанке» сообщили в районной администрации.

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«На должность учителя биологии в школу Московского района педагог принят в 2018 году. При устройстве на работу он предоставил справку (оригинал) об отсутствии судимости и факта уголовного преследования или о прекращении уголовного преследования, выданную ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

43-летний преподаватель был задержан после того, как в полицию обратились родители 13-летних мальчиков, которых мужчина якобы развращал на факультативах. В самой школе отметили, что характеризуют коллегу только с положительной стороны.

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Комментарии (4)

Dima79
Фонтанка, раскройте уже номер школы! Если 1я то её репутацию это уже не испортит!
sakorol
справка липа
alexpv
Так мальчиков или девочек? Гладил по голове со словами:"Молодец, хорошо позанимался" или по другим местам :"Ты моя девочка"))
Вы уж там определитесь, или теперь факты не имеют никакого значения, засадить можно кого угодно на основании чего угодно.
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