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Иностранца задержали в Петербурге за попытку изнасиловать менеджера. Жертву он искал рядом с домом

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Гражданина Белоруссии задержали в Московском районе по делу о попытке изнасилования.

Как стало известно «Фонтанке» 7 декабря, накануне около трех дня сотрудники уголовного розыска задержали у дома 91 по Софийской улице 46-летнего иностранца. По версии следствия, 4 декабря в парадной дома на Кубинской улице он напал на 30-летнюю менеджера одной из петербургских фирм. Он пытался её изнасиловать, но тут вышли соседи и помешали завершить намерение.

Подозреваемый жил в хостеле в километре от дома, где всё произошло.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».

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Комментарии (7)

Алекс81
Софийская улица теперь в Московском районе?
Автор, ты из какого аула пишешь?
iigaza
Историческую родину белоруса-иностранца в студию!
Cashmare
это который "черный человек"? или он тожебелорус?
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