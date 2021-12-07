Иностранца задержали в Петербурге за попытку изнасиловать менеджера. Жертву он искал рядом с домом

Гражданина Белоруссии задержали в Московском районе по делу о попытке изнасилования.



Как стало известно «Фонтанке» 7 декабря, накануне около трех дня сотрудники уголовного розыска задержали у дома 91 по Софийской улице 46-летнего иностранца. По версии следствия, 4 декабря в парадной дома на Кубинской улице он напал на 30-летнюю менеджера одной из петербургских фирм. Он пытался её изнасиловать, но тут вышли соседи и помешали завершить намерение.



Подозреваемый жил в хостеле в километре от дома, где всё произошло.

