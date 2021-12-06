Соседи спасли жительницу Московского района от изнасилования

Черный человек напал в парадной дома на Кубинской улице на менеджера.



Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, около полуночи с 4 на 5 декабря в полицию обратилась 30-летняя жительница Московского района, менеджер одной из петербургских фирм. По предварительной информации, она сообщила, что около 23:10, когда она возвращалась домой на улицу Кубинскую, 50, в парадной на нее напал мужчина. Он пытался изнасиловать заявительницу. Но её спасли вовремя вышедшие соседи.



Злоумышленнику было на вид 30–35 лет, он был одет в темную одежду.

