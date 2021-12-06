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Соседи спасли жительницу Московского района от изнасилования

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Черный человек напал в парадной дома на Кубинской улице на менеджера.

Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, около полуночи с 4 на 5 декабря в полицию обратилась 30-летняя жительница Московского района, менеджер одной из петербургских фирм. По предварительной информации, она сообщила, что около 23:10, когда она возвращалась домой на улицу Кубинскую, 50, в парадной на нее напал мужчина. Он пытался изнасиловать заявительницу. Но её спасли вовремя вышедшие соседи.

Злоумышленнику было на вид 30–35 лет, он был одет в темную одежду.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (15)

PapaKarlo
Холодно на улице и злодеи уже таятся в подъездах. Подобно, паукам... Поэтому, если женщина одна входит в подъезд, ей нужно обязательно иметь заряженный "перцем" револьвер с курком на взводе. И немедленно стрелять в насильника... Потому, как соседи могут и не выбежать на крик о помощи
Cashmare
черный человек с черными мыслями в черном подъезде искал черную дыру. но у черных соседей мысли были настолько чернее, что у черного человека аж в глазах почернело, и он растворился в черноте ночи
PUtinka
ставлю на "черного"!
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