Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн

Создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет. Об этом 5 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу кинопродюсера.



Рудинштейна госпитализировали 16 ноября с сердечным приступом в критическом состоянии. В больнице он находился на аппарате ИВЛ.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. Карьеру актера и продюсера начал в 1990-х. Снялся в десятках фильмов, в том числе у Алексея Балабанова в «Мне не больно» с Ренатой Литвиновой.

Основной вклад Рудинштейна в отечественное искусство и его продвижение за рубежом — создание фестиваля «Кинотавр». Продюсер руководил им пятнадцать лет, подняв статус до международного. В 2004 году Рудинштейн покинул пост, и «Кинотавр» стал смотринами для своих.