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Умер кинопродюсер Марк Рудинштейн

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Создатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет. Об этом 5 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу кинопродюсера.

Рудинштейна госпитализировали 16 ноября с сердечным приступом в критическом состоянии. В больнице он находился на аппарате ИВЛ.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. Карьеру актера и продюсера начал в 1990-х. Снялся в десятках фильмов, в том числе у Алексея Балабанова в «Мне не больно» с Ренатой Литвиновой.

Основной вклад Рудинштейна в отечественное искусство и его продвижение за рубежом — создание фестиваля «Кинотавр». Продюсер руководил им пятнадцать лет, подняв статус до международного. В 2004 году Рудинштейн покинул пост, и «Кинотавр» стал смотринами для своих.

Московские власти предложили увековечить память продюсера установкой памятника в столице.

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Комментарии (12)

Njura
А можно назвать шедевры современного киноискусства? А то не очень понятно, куда оно продвинулось за последние годы.
AlBerkut
А можно критерии, по которым память надлежит увековечивать? Кто этим критериям соответствует?
И как выбирается населённый пункт, где сие произойдёт?
Ну есть, например, в Выборгском районе С-Пб улица Сантьяго-Де-Кубо. Какое он отношение имел к С-Пб?
Zet
Памятник, в Москве? За что???
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