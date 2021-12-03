Фанаты «Зенита», покинувшие вираж, пришли на баскетбол. И показали, на что способны

Фанаты футбольного клуба «Зенит», покинув «Газпром Арену» в знак протеста против действий полиции в Москве в отношении болельщиков ЦСКА, решили посмотреть баскетбол. Матч БК «Зенит» — «Црвена звезда» проходил вечером 3 декабря параллельно на «Сибур Арене».
В общей сложности с «Газпром Арены» на баскетбольные трибуны пришли около 300 фанатов, которые заранее заказали билеты на эту игру. Болели они так же, как и на футболе — яростно и без футболок.
автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Правда, и на баскетболе фанаты тоже не досидели до конца матча и ушли значительно раньше финальной сирены. БК «Зенит» в итоге уступил 58:69 (16:23, 12:19, 12:16, 18:11).
автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Ранее главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак поддержал акцию фанатов.