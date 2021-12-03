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Фанаты «Зенита», покинувшие вираж, пришли на баскетбол. И показали, на что способны

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Фанаты футбольного клуба «Зенит», покинув «Газпром Арену» в знак протеста против действий полиции в Москве в отношении болельщиков ЦСКА, решили посмотреть баскетбол. Матч БК «Зенит» — «Црвена звезда» проходил вечером 3 декабря параллельно на «Сибур Арене».

В общей сложности с «Газпром Арены» на баскетбольные трибуны пришли около 300 фанатов, которые заранее заказали билеты на эту игру. Болели они так же, как и на футболе — яростно и без футболок.

автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Правда, и на баскетболе фанаты тоже не досидели до конца матча и ушли значительно раньше финальной сирены. БК «Зенит» в итоге уступил 58:69 (16:23, 12:19, 12:16, 18:11).

автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Ранее главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак поддержал акцию фанатов.

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Встреча между ЦСКА и «Зенитом» прошла на московской «ВЭБ-Арене» в минувшее воскресенье, 28 ноября, и завершилась победой гостей со счетом 0:2. В конце игры поклонники армейцев устроили на фанатской трибуне масштабное пиротехническое шоу. После финального свистка болельщиков в течение часа не выпускали со стадиона. Когда выходы открыли, полиция начала массовые задержания. К ответственности привлекли более 50 человек. В Российской премьер-лиге заявили, что полицейские «очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей». Организация намерена провести собственное расследование из-за задержания болельщиков.

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Комментарии (2)

bobolan
да лучше бы они придумали акцию как "прославить" этого судьишку который сломал всю игру и еще подложил свинью на след. игру
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