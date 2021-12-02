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Несколько сотен футбольных фанатов поддержат баскетбольный «Зенит» на матче с красно-белой «Црвеной Звездой»

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Мощную шумовую поддержку получит баскетбольный клуб «Зенит» в домашнем матче Евролиги против «Црвены Звезды». Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, около 300 фанатов футбольного «Зенита» посетят игру, которая пройдет в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» 3 декабря.

Как известно «Црвена Звезда» использует те же красно-белые цвета, что и главный исторический соперник футбольного «Зенита» — московский «Спартак». Фанаты двух клубов также имеют давние дружественные связи и регулярно поддерживают друг друга.

После 12 туров БК «Зенит» идет на пятом месте (8 побед, 4 поражения) в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. «Црвена Звезда» занимает 13-ю строчку (4 победы, 8 поражений).

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