Мастера парковки во дворах за неделю набрали 1,5 млн рублей штрафов. На Крыленко мусорную площадку освободили от «ГАЗели»

Специалисты Государственной административно-технической инспекции Петербурга за прошедшую неделю выписали почти две сотни штрафов за нарушения правил парковки транспорта во дворах. С приходом зимы особое внимание уделяют эвакуации машин, перегораживающих доступ к контейнерным площадкам и входам в здания.



Как сообщает 3 декабря пресс-служба ГАТИ, за неделю инспекторы вынесли 187 постановлений за неправильную парковку во дворах Петербурга, в том числе шесть — в отношении юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 1 миллион 443 тысячи рублей. Напомним, что для физических лиц штраф составляет 3 тысячи рублей, для юридических — 150 тысяч рублей.