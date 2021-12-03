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Мастера парковки во дворах за неделю набрали 1,5 млн рублей штрафов. На Крыленко мусорную площадку освободили от «ГАЗели»

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Фото: ГАТИ Петербурга
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Специалисты Государственной административно-технической инспекции Петербурга за прошедшую неделю выписали почти две сотни штрафов за нарушения правил парковки транспорта во дворах. С приходом зимы особое внимание уделяют эвакуации машин, перегораживающих доступ к контейнерным площадкам и входам в здания.

Как сообщает 3 декабря пресс-служба ГАТИ, за неделю инспекторы вынесли 187 постановлений за неправильную парковку во дворах Петербурга, в том числе шесть — в отношении юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 1 миллион 443 тысячи рублей. Напомним, что для физических лиц штраф составляет 3 тысячи рублей, для юридических — 150 тысяч рублей.

В Невском районе на прошлой неделе изъяли два автомобиля, препятствовавших вывозу мусора с контейнерных площадок. У дома 40 по улице Тельмана эвакуировали KIA Rio, а у дома 29, корпус 1, по улице Крыленко — грузовую «ГАЗель».

На днях специалисты ГАТИ провели рейд по выявлению нарушений правил парковки во дворах Красногвардейского района. Автомобиль инспекции побывал на Малой и Большой Охте, в Полюстрово и на Ржевке и везде фиксировал нарушения: парковку на газонах, перегораживание проходов в здания и контейнерных площадок. Маршрут был составлен с учетом адресов, поступивших от жителей через сервис на сайте ГАТИ.

Фото: ГАТИ Петербурга

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Комментарии (4)

Урус-Баши
Коммерческий транспорт запрещено парковать под окнами домов. Никто за этим не смотрит. Грузовики водители хранят неделями под своими окнами. Тем не менее, многие внедорожники, которые не являются коммерческим транспортным средством, по своим размерам превышают некоторые грузовики. Вот им тоже надо бы запретить парковаться под окнами. Занимают сразу два парковочных места, а с учетом того, что мешают выехать, то и все три.
ash364
нет бы улицы сначала почистить
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