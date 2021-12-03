Мастера парковки во дворах за неделю набрали 1,5 млн рублей штрафов. На Крыленко мусорную площадку освободили от «ГАЗели»

Специалисты Государственной административно-технической инспекции Петербурга за прошедшую неделю выписали почти две сотни штрафов за нарушения правил парковки транспорта во дворах. С приходом зимы особое внимание уделяют эвакуации машин, перегораживающих доступ к контейнерным площадкам и входам в здания.
Как сообщает 3 декабря пресс-служба ГАТИ, за неделю инспекторы вынесли 187 постановлений за неправильную парковку во дворах Петербурга, в том числе шесть — в отношении юридических лиц. Общая сумма штрафов составила 1 миллион 443 тысячи рублей. Напомним, что для физических лиц штраф составляет 3 тысячи рублей, для юридических — 150 тысяч рублей.
В Невском районе на прошлой неделе изъяли два автомобиля, препятствовавших вывозу мусора с контейнерных площадок. У дома 40 по улице Тельмана эвакуировали KIA Rio, а у дома 29, корпус 1, по улице Крыленко — грузовую «ГАЗель».
На днях специалисты ГАТИ провели рейд по выявлению нарушений правил парковки во дворах Красногвардейского района. Автомобиль инспекции побывал на Малой и Большой Охте, в Полюстрово и на Ржевке и везде фиксировал нарушения: парковку на газонах, перегораживание проходов в здания и контейнерных площадок. Маршрут был составлен с учетом адресов, поступивших от жителей через сервис на сайте ГАТИ.