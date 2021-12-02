Очаровательный джентльмен Василий Иванович показывает, как надо относиться к зиме

Удивительно, но теплолюбивая птица не сидит в крытом вольере, а предпочитает разгуливать по усыпанному первым снегом дворику, протаптывая тропинки в сугробах. Ухаживающие за Василием Ивановичем работники отмечают, что эму чувствует себя прекрасно и подолгу не хочет уходить с улицы.
«Берите пример с Василия Ивановича: почаще выходите на зимнюю прогулку и радуйтесь снежным хлопьям!» — призывают в зоопарке.
Василия Ивановича кормят фруктами, овощами и зерном, меняя рацион в зависимости от сезона. Так, сейчас ему дают спелый гранат — он богат железом и витамином С.