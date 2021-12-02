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Очаровательный джентльмен Василий Иванович показывает, как надо относиться к зиме

Ленинградский зоопарк призывает брать пример с «очаровательного и весьма серьезного джентльмена» Василия Ивановича — австралийского эму. Он вполне доволен зимой и наслаждается снегом.

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Удивительно, но теплолюбивая птица не сидит в крытом вольере, а предпочитает разгуливать по усыпанному первым снегом дворику, протаптывая тропинки в сугробах. Ухаживающие за Василием Ивановичем работники отмечают, что эму чувствует себя прекрасно и подолгу не хочет уходить с улицы.

«Берите пример с Василия Ивановича: почаще выходите на зимнюю прогулку и радуйтесь снежным хлопьям!» — призывают в зоопарке.

Василия Ивановича кормят фруктами, овощами и зерном, меняя рацион в зависимости от сезона. Так, сейчас ему дают спелый гранат — он богат железом и витамином С.

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Комментарии (2)

ivan5_5e4d10fe646f6
Самый убorий зooпарк миллиoнника, скажем честнo
Урус-Баши
Фото-видео нет. Эмо - это женщины-ныряльщицы, добывающие жемчуг? Почему в зоопарке гуляют? Что за работники за ними ухаживающие? Снег могли бы убрать. Рацион неплохой.
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