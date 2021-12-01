Под Петербургом засняли северное сияние. «Засветки от деревень выглядят как световой лес»

Охотники за северным сиянием в первый день зимы смогли настичь редкое природное явление под Петербургом. Об этом они сообщают 1 декабря в телеграм-канале «Астро Фото болото».
Авторы снимков уточняют, что небольшую дугу северного сияния можно наблюдать на севере Ленобласти, вдали от засветки от населенных пунктов. «Засветки от деревень сегодня выглядят как световой лес, длинные лучи от фонарей тянутся к небу», — поэтично добавляют они.
Ранее «Фонтанка» писала, как северное сияние удалось поймать над деревней Дусьево в Кировском районе Ленобласти в ночь на 29 ноября.