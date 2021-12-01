Водителю каршеринга, под градусом подбившему двух «немцев» у Литейного моста, дали условный срок

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор водителю каршеринга, который сел за руль пьяным и устроил ДТП с пострадавшими в центре Петербурга летом 2020 года. Один из пострадавших получил тяжелые травмы.
Авария произошла 22 августа около 6:13 на пересечении Воскресенской набережной и Литейного моста. Как сообщает 1 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял каршеринговым Nissan Qashqai и следовал по набережной от проспекта Чернышевского в сторону Литейного моста на скорости порядка 70 км/ч. Проигнорировав знаки, разрешающие движение только направо и предписывающие уступить дорогу транспорту, следующему по главной, мужчина поехал прямо. В итоге в средней полосе Литейного моста он столкнулся с Volkswagen Polo, который ехал от Шпалерной улицы в сторону улицы Академика Лебедева. От удара «Поло» вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с еще одним «Поло». ДТП попало на видео.
В результате аварии пассажир одного из «Фольксвагенов» получил тяжелые травмы. Сообщалось, что пострадала и пассажирка каршеринга, ее состояние оценили как средней тяжести.
Водитель «Ниссана» со своей виной полностью согласился. Суд признал его виновным по п.а ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 3 года. Также с мужчины в пользу пострадавшего взыскали 143 123 рубля компенсации имущественного вреда и 500 000 рублей возмещения морального вреда.