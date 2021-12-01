Водителю каршеринга, под градусом подбившему двух «немцев» у Литейного моста, дали условный срок

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор водителю каршеринга, который сел за руль пьяным и устроил ДТП с пострадавшими в центре Петербурга летом 2020 года. Один из пострадавших получил тяжелые травмы.

Авария произошла 22 августа около 6:13 на пересечении Воскресенской набережной и Литейного моста. Как сообщает 1 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял каршеринговым Nissan Qashqai и следовал по набережной от проспекта Чернышевского в сторону Литейного моста на скорости порядка 70 км/ч. Проигнорировав знаки, разрешающие движение только направо и предписывающие уступить дорогу транспорту, следующему по главной, мужчина поехал прямо. В итоге в средней полосе Литейного моста он столкнулся с Volkswagen Polo, который ехал от Шпалерной улицы в сторону улицы Академика Лебедева. От удара «Поло» вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с еще одним «Поло». ДТП попало на видео.