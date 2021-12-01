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Бежала через окно, но не спаслась от 85 ударов. В Петербурге приговорили ревнивца, резавшего девушку в ванной

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Петербуржец с богатой биографией получил близкий к максимальному срок за жестокое убийство. Он зарезал девушку, бежавшую от любви.

О приговоре 1 декабря сообщает прокуратура. Пушкинский райсуд назначил Дмитрию Зобнину 13 лет в колонии особого режима. Это близкое к максимальному наказание, предусмотренное частью 1 статьи 105.

«Кроме того, суд удовлетворил иск на 1 000 000 рублей», — уточнили в объединёной пресс-службе судов.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

Нападение на девушку произошло 5 декабря прошлого года на Колпинском шоссе. В материалах дела сказано, что Зобнин в наркотическом опьянении устроил сцену ревности и избил подругу. Спасалась она через окно третьего этажа. Согласно экспертизе, это обошлось без серьёзных травм, но сбежать девушка не смогла.

«Подсудимый спустился за потерпевшей во двор и занёс ее обратно в квартиру, положил в ванну с водой и начал беспорядочно наносить удары ножом по различным частям тела. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что Зобнин нанес не менее 85 ножевых ранений», — рассказали в прокуратуре.

Крики частично глушила бегущая из крана вода. Увлечённый процессом мужчина не выключил её и затопил квартиру снизу. Соседи вызвали полицию.

Зобнину 24 года, в биографии статья о наркотиках, условный срок за кражу и пара грабежей, жертвами которых становились женщины. Как сказано в приговоре, в 2016 году Зобнин вместе с напарником отбирал у горожанок сумки. Суд отправил его в колонию общего режима на два года. Сразу после неё Зобнин настроился на легальный заработок и зарегистрировал ИП, но бизнес по производству замков не задался и через полгода был закрыт.

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Комментарии (9)

chip1
Похоронили бы его живьем, сначала ящик с ним, над ним гроб с девушкой и засыпали, вот это и было бы правосудие, а так будет этот нелюдь в зоне покуривать, картишки играть, чафирчик да и наркотики достанет, может еще активистом заделается...
Игoрь
За такое и лишь первая часть?... Тут пункт "д" второй части должен был быть.
Редиcка
Кажется, в этом случае все согласны, что национальность ни при чем. Избирательно, но верно.
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