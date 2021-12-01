Бежала через окно, но не спаслась от 85 ударов. В Петербурге приговорили ревнивца, резавшего девушку в ванной

О приговоре 1 декабря сообщает прокуратура. Пушкинский райсуд назначил Дмитрию Зобнину 13 лет в колонии особого режима. Это близкое к максимальному наказание, предусмотренное частью 1 статьи 105.

Петербуржец с богатой биографией получил близкий к максимальному срок за жестокое убийство. Он зарезал девушку, бежавшую от любви.

Нападение на девушку произошло 5 декабря прошлого года на Колпинском шоссе. В материалах дела сказано, что Зобнин в наркотическом опьянении устроил сцену ревности и избил подругу. Спасалась она через окно третьего этажа. Согласно экспертизе, это обошлось без серьёзных травм, но сбежать девушка не смогла.

«Подсудимый спустился за потерпевшей во двор и занёс ее обратно в квартиру, положил в ванну с водой и начал беспорядочно наносить удары ножом по различным частям тела. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что Зобнин нанес не менее 85 ножевых ранений», — рассказали в прокуратуре.



Крики частично глушила бегущая из крана вода. Увлечённый процессом мужчина не выключил её и затопил квартиру снизу. Соседи вызвали полицию.



Зобнину 24 года, в биографии статья о наркотиках, условный срок за кражу и пара грабежей, жертвами которых становились женщины. Как сказано в приговоре, в 2016 году Зобнин вместе с напарником отбирал у горожанок сумки. Суд отправил его в колонию общего режима на два года. Сразу после неё Зобнин настроился на легальный заработок и зарегистрировал ИП, но бизнес по производству замков не задался и через полгода был закрыт.

