В Петербурге к зиме стали аккуратнее водить и меньше гонять

Как сообщает 1 декабря пресс-служба Комитета по информатизации и связи, за ноябрь комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге около 750 тысяч нарушений ПДД. Подавляющее большинство из них — более 99% — по традиции приходятся на превышение скорости. Однако это на 30% меньше, чем было в октябре и сентябре.



О том, что водители стали аккуратнее, говорит и статистика ГИБДД. С января по сентябрь включительно в Петербурге зафиксировали 3669 ДТП с пострадавшими, и это на 5,3% меньше, чем в 2020 году. Смертность в ДТП за год снизилась на 9,9%. За девять месяцев этого года аварии унесли жизни 145 человек.