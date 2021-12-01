В Петербурге к зиме стали аккуратнее водить и меньше гонять

Как сообщает 1 декабря пресс-служба Комитета по информатизации и связи, за ноябрь комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге около 750 тысяч нарушений ПДД. Подавляющее большинство из них — более 99% — по традиции приходятся на превышение скорости. Однако это на 30% меньше, чем было в октябре и сентябре.
О том, что водители стали аккуратнее, говорит и статистика ГИБДД. С января по сентябрь включительно в Петербурге зафиксировали 3669 ДТП с пострадавшими, и это на 5,3% меньше, чем в 2020 году. Смертность в ДТП за год снизилась на 9,9%. За девять месяцев этого года аварии унесли жизни 145 человек.
В то же время количество зафиксированных камерами нарушений за год выросло в полтора раза. С начала 2021 года комплексы зафиксировали в Петербурге более 7,2 миллиона нарушений ПДД, тогда как за весь 2020-й — чуть более 4,6 миллиона. Тем не менее статистика по конкретным адресам показывает снижение числа нарушений в 2–3 раза, отмечают в комитете.
Напомним, что в 2021 году в Петербурге в рамках проекта по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД установили 240 новых комплексов контроля скорости. Новыми комплексами оборудовали также 40 аварийно опасных перекрестков, сейчас их тестируют и поэтапно вводят в эксплуатацию. Больше половины уже следят за нарушителями в постоянном режиме. Места работы всех комплексов фотовидеофиксации в Петербурге можно найти в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра или ГИБДД РФ.