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14 курсантов Санкт-Петербургского военного института Росгвардии пострадали в аварии по пути на учения

«Урал» с военнослужащими по пути на учения в Волосовском районе области оказался в кювете и встретился с деревом. Пострадали 14 человек.

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Как стало известно «Фонтанке» 1 декабря, авария произошла накануне около 8:45 утра в районе поселка Княжево.

По предварительной информации, 31-летний водитель грузовика с курсантами петербургского института войск Национальной гвардии не справился с управлением на скользкой дороге. «Урал» съехал в кювет и там врезался в дерево.

В результате аварии пострадали 14 человек — 13 рядовых и 1 сержант в возрасте от 21 до 24 лет, которые находились в кузове.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, ДТП произошло в условиях гололедицы и ограниченной видимости. На место были вызваны все оперативные службы. Военнослужащим, получившим легкие ушибы и ссадины, медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

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Комментарии (4)

jokir
А люди то целы?
Tatulyka
Печаль то какая
Otkating
12 октября 1944 года в посёлке Управленческий Красноглинского района г. Куйбышева Куйбышевской области, была сформирована школа ГУЛага подготовки начальствующего офицерского состава для органов внутренних дел...
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