14 курсантов Санкт-Петербургского военного института Росгвардии пострадали в аварии по пути на учения

Как стало известно «Фонтанке» 1 декабря, авария произошла накануне около 8:45 утра в районе поселка Княжево.



По предварительной информации, 31-летний водитель грузовика с курсантами петербургского института войск Национальной гвардии не справился с управлением на скользкой дороге. «Урал» съехал в кювет и там врезался в дерево.



В результате аварии пострадали 14 человек — 13 рядовых и 1 сержант в возрасте от 21 до 24 лет, которые находились в кузове.



Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, ДТП произошло в условиях гололедицы и ограниченной видимости. На место были вызваны все оперативные службы. Военнослужащим, получившим легкие ушибы и ссадины, медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

