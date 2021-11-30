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Производителям «Поля чудес» на «Первом» не продлевают контракт. Капитал-шоу остается, но поменяется

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На «Первом канале» грядут эпохальные изменения: в скором времени зрители увидят перезапущенную версию капитал-шоу «Поле чудес». Причина тектонического сдвига в истории одной из самых знаменитых и долго идущих программ на отечественном телевидении — в окончании контракта телекомпании «ВИД», который ей не стали продлевать. В то же время отказываться от шоу с Леонидом Якубовичем телеканал не захотел. Как и от самого ведущего.

Сохранить идею, расставшись с создателями проекта, «Первый» сможет благодаря сделке с зарубежными партнерами: он договорился приобрести у CBS права на оригинальную телевикторину Wheel Of Fortune.

«Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения», — цитирует пресс-службу Первого канала «Газета.ру».

«Лицо» проекта — Леонид Якубович — в изменениях не видит ничего плохого: с его слов, после стольких лет работы «не грех и встряхнуться».

В октябре студию «Поля чудес» обновили впервые за 30 лет. Барабан и табло как ключевые элементы программы остались неизменными. Первые выпуски передачи в новом формате выйдут в эфир в январе 2022 года.

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Комментарии (5)

Kot Piter
"одной из самых знаменитых и долго идущих программ на отечественном телевидении" -
лишний раз доказывает отсутствие "мозгов" и людей с фантазией в современном российском телевидении. Не представляю, что должно произойти, что бы я снова начал его (РТВ) смотреть.
serglaz
глубинный народ любит. пипл хавает, по-простому.
daisychain
А они там что, новые выпуски снимают? Надо же, а я думал, что как Смехопанораму и Аншлаг, крутят по кругу одно и то же для бабушек, благо у тех склероз, и они думают, что это каждый раз новый выпуск.
Удивляются, что Петросян никак не постареет и Арлазоров никак не умрет.
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