Производителям «Поля чудес» на «Первом» не продлевают контракт. Капитал-шоу остается, но поменяется

На «Первом канале» грядут эпохальные изменения: в скором времени зрители увидят перезапущенную версию капитал-шоу «Поле чудес». Причина тектонического сдвига в истории одной из самых знаменитых и долго идущих программ на отечественном телевидении — в окончании контракта телекомпании «ВИД», который ей не стали продлевать. В то же время отказываться от шоу с Леонидом Якубовичем телеканал не захотел. Как и от самого ведущего.



Сохранить идею, расставшись с создателями проекта, «Первый» сможет благодаря сделке с зарубежными партнерами: он договорился приобрести у CBS права на оригинальную телевикторину Wheel Of Fortune.

