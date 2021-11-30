Пока город стоит в пробках, Infiniti на Кубинской разогнался достаточно, чтобы снести светофор

Дороги Петербурга даже в обед стоят в пробках, какие обычно наблюдаются в часы пик. В Московском районе города водитель не удержал машину на снежной каше.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Павел, на перекрестке Кубинской и Кузнецовской улиц автомобиль Infiniti врезался в пешеходный светофор. Столб удара не выдержал и упал, но светофор, судя по фото, продолжил работать даже лежа.