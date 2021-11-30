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Пока город стоит в пробках, Infiniti на Кубинской разогнался достаточно, чтобы снести светофор

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Дороги Петербурга даже в обед стоят в пробках, какие обычно наблюдаются в часы пик. В Московском районе города водитель не удержал машину на снежной каше.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Павел, на перекрестке Кубинской и Кузнецовской улиц автомобиль Infiniti врезался в пешеходный светофор. Столб удара не выдержал и упал, но светофор, судя по фото, продолжил работать даже лежа.

Сейчас дороги Петербурга, по данным «Яндекс.Пробок», загружены на 7 баллов — на 3 балла больше обычного. По-прежнему держится крупный затор на Московском шоссе, за несколько часов он с 12 километров уменьшился лишь до 9,1 километра. Пробка тянется от площади Победы до поворота к заводу Foxconn.

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