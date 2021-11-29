Петербургские уличные художники запустили онлайн-бродилку по граффити в Исткабеле

Петербургское объединение уличных художников «10.203» увековечило свои проекты в Сети. С 29 ноября две их экспозиции— «Неправда» и «Выставка животных» — обрели цифровое бессмертие и переехали в виртуальную реальность. Это не просто сайт с художественными работами, а полноценная онлайн-бродилка по digital-копиям галерей. Так художники решили оспорить утверждение, что стрит-арт — искусство недолговечное и сиюминутное.



Выставки можно посетить по ссылке. Путь цифрового зрителя начнется у ворот здания — цифровой копии общественного пространства Исткабель (оно находится на восточном побережье Гавани Васильевского острова, по соседству с «Севкабель Портом»), где и проходили выставки в реальности. Управляя собственным перемещением при помощи кнопок клавиатуры или мыши, посетитель может пройти сквозь двери, преодолеть несколько лестничных пролетов и подвальные коридоры, и выбрать вход на одну из стрит-арт экспозиций. В виртуальных помещениях подвалов, лестниц и коридоров Исткабеля посетителя ждут работы художников — в виде граффити на стенах, картин, фотографий, анимированных изображений и сюрреалистических скульптур. Некоторые работы двигаются и издают звуки.