Каршеринг «размотало» о забор у пешеходного перехода на Пулковском шоссе

Как сообщает 29 ноября очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» , на Пулковском шоссе, перед поворотом к гипермаркету «ОБИ», легковой автомобиль Volkswagen каршеринговой фирмы снес ограждение проезжей части у пешеходного перехода. Судя по фото, авария произошла ночью или утром.

В результате машине оторвало как передний, так и задний бампер, а также вывернуло левое переднее колесо. О пострадавших не сообщается. Подробности произошедшего уточняются.

Этой ночью серьезное ДТП с каршерингом произошло и в Ленобласти. На подъезде к порту Усть-Луга водитель арендного «Фольксвагена» пошел на обгон и столкнулся со встречным грузовиком. В результате погибли четыре человека.