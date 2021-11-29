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Каршеринг «размотало» о забор у пешеходного перехода на Пулковском шоссе

Ограждение дороги пало жертвой ДТП с каршерингом в Московском районе Петербурга. Машине тоже досталось изрядно сразу с двух сторон.

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Как сообщает 29 ноября очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга», на Пулковском шоссе, перед поворотом к гипермаркету «ОБИ», легковой автомобиль Volkswagen каршеринговой фирмы снес ограждение проезжей части у пешеходного перехода. Судя по фото, авария произошла ночью или утром.

В результате машине оторвало как передний, так и задний бампер, а также вывернуло левое переднее колесо. О пострадавших не сообщается. Подробности произошедшего уточняются.

Этой ночью серьезное ДТП с каршерингом произошло и в Ленобласти. На подъезде к порту Усть-Луга водитель арендного «Фольксвагена» пошел на обгон и столкнулся со встречным грузовиком. В результате погибли четыре человека.

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Комментарии (3)

Athair
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Народ реально не понимает, что принимая условия каршеринга и пользуясь чужими авто - берет на себя просто огромные риски.

Прокатчики за царапнутый бампер выставляют штрафы в 100-150 т.р. и списывают то, до чего дотянутся на карте - автоматом. А потом пользователям можно и побегать, доказывая, что не верблюд...
shutnik78
так само собой... наступила зима, а упоротая школота не умеет по зимнему управлять ТС... да и вопрос к состоянию шин...
Danik
Какие волнения были летом на тему самокатного проката!
А тут молчок и пофигизм!
Предлагаю ограничить скорость каршеринга 40 км в час!
Кто не сможет, до свидания из города!
Пора, пора обратить внимание на то, что творится на дорогах Питера!
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