Штамм «омикрон» озолотил владельцев криптовалюты Omicron. Стоимость токена выросла в 10 раз

Криптовалюта Omicron, которая появилась в начале ноября, резко дорожает на фоне новостей про новый штамм коронавируса, которому ВОЗ присвоила аналогичное название в пятницу, 26 ноября.



В воскресенье Forbes сообщал о росте стоимости Omicron на 500 % . К понедельнику стоимость новой криптовалюты за четыре дня выросла почти на 1000 % , сообщает РБК.

«Токен Omicron был создан в начале ноябре в результате разделения проекта Olympus в сети второго уровня Arbitrum. Каждый токен OMIC обеспечивается внутренней корзиной активов (USDC и OMIC-MIM LP)», — отмечает издание.