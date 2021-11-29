Штамм «омикрон» озолотил владельцев криптовалюты Omicron. Стоимость токена выросла в 10 раз

Криптовалюта Omicron, которая появилась в начале ноября, резко дорожает на фоне новостей про новый штамм коронавируса, которому ВОЗ присвоила аналогичное название в пятницу, 26 ноября.
В воскресенье Forbes сообщал о росте стоимости Omicron на
«Токен Omicron был создан в начале ноябре в результате разделения проекта Olympus в сети второго уровня Arbitrum. Каждый токен OMIC обеспечивается внутренней корзиной активов (USDC и OMIC-MIM LP)», — отмечает издание.
Растут в цене и другие криптовалюты. Bitcoin за сутки вырос на
Штамм повлиял и на стоимость алмазов. Цены на алмазное сырье за два дня выросли на