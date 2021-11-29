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Штамм «омикрон» озолотил владельцев криптовалюты Omicron. Стоимость токена выросла в 10 раз

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Криптовалюта Omicron, которая появилась в начале ноября, резко дорожает на фоне новостей про новый штамм коронавируса, которому ВОЗ присвоила аналогичное название в пятницу, 26 ноября.

В воскресенье Forbes сообщал о росте стоимости Omicron на 500 %. К понедельнику стоимость новой криптовалюты за четыре дня выросла почти на 1000 %, сообщает РБК.

«Токен Omicron был создан в начале ноябре в результате разделения проекта Olympus в сети второго уровня Arbitrum. Каждый токен OMIC обеспечивается внутренней корзиной активов (USDC и OMIC-MIM LP)», — отмечает издание.

Растут в цене и другие криптовалюты. Bitcoin за сутки вырос на 5,5 %, Etherium на 6,3 %.

Штамм повлиял и на стоимость алмазов. Цены на алмазное сырье за два дня выросли на 5–10 % из-за того, что омикрон был выявлен в Ботсване, где расположены месторождения, сообщает индийское издание Economic Times.

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