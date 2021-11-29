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«АвтоВАЗ» отчитался ФАС, что не планирует навязывать допопции для своих машин

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Российский автогигант «АвтоВАЗ» заявил, что не намерен навязывать опции для своих автомобилей. Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщала, что проверит новую модель реализации компании после сообщений о дополнительных опциях, от которых не получится отказаться.

Как сообщает 29 ноября пресс-служба ФАС, «АвтоВАЗ» отчитался ведомству, что не планирует обязывать дилеров продавать автомобили LADA, навязывая дополнительные аксессуары, и заинтересован в сохранении многообразия комплектаций и оснащения машин по желанию покупателей. Автопроизводитель пояснил, что с 1 декабря действительно собирается ввести новые варианты комплектаций, но они не будут исключать уже существующие, а потребители смогут приобрести машину и без допоборудования.

«Дополнительно «АвтоВАЗ» сообщил, что информирует дилеров о необходимости соблюдать права потребителей. В частности, о наличии у потенциального покупателя возможности получить исчерпывающую информацию о входящих в состав набора аксессуаров элементах для конкретной модели автомобиля и его стоимости до заключения договора купли-продажи», — говорится в сообщении ведомства.

Антимонопольная служба намерена держать ситуацию на контроле.

В октябре в СМИ появилась информация о том, что с 15 ноября дилеры должны будут продавать «Лады» с обязательными дополнительными опциями, а цены на автомобили в официальных прайс-листах будут установлены уже с учетом стоимости этих аксессуаров. После этого ФАС России запросила у «АвтоВАЗа» данные о новых условиях реализации.

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