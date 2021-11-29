«АвтоВАЗ» отчитался ФАС, что не планирует навязывать допопции для своих машин

Российский автогигант «АвтоВАЗ» заявил, что не намерен навязывать опции для своих автомобилей. Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщала, что проверит новую модель реализации компании после сообщений о дополнительных опциях, от которых не получится отказаться.



Как сообщает 29 ноября пресс-служба ФАС, «АвтоВАЗ» отчитался ведомству, что не планирует обязывать дилеров продавать автомобили LADA, навязывая дополнительные аксессуары, и заинтересован в сохранении многообразия комплектаций и оснащения машин по желанию покупателей. Автопроизводитель пояснил, что с 1 декабря действительно собирается ввести новые варианты комплектаций, но они не будут исключать уже существующие, а потребители смогут приобрести машину и без допоборудования.