«АвтоВАЗ» отчитался ФАС, что не планирует навязывать допопции для своих машин

Российский автогигант «АвтоВАЗ» заявил, что не намерен навязывать опции для своих автомобилей. Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщала, что проверит новую модель реализации компании после сообщений о дополнительных опциях, от которых не получится отказаться.
Как сообщает 29 ноября пресс-служба ФАС, «АвтоВАЗ» отчитался ведомству, что не планирует обязывать дилеров продавать автомобили LADA, навязывая дополнительные аксессуары, и заинтересован в сохранении многообразия комплектаций и оснащения машин по желанию покупателей. Автопроизводитель пояснил, что с 1 декабря действительно собирается ввести новые варианты комплектаций, но они не будут исключать уже существующие, а потребители смогут приобрести машину и без допоборудования.
«Дополнительно «АвтоВАЗ» сообщил, что информирует дилеров о необходимости соблюдать права потребителей. В частности, о наличии у потенциального покупателя возможности получить исчерпывающую информацию о входящих в состав набора аксессуаров элементах для конкретной модели автомобиля и его стоимости до заключения договора купли-продажи», — говорится в сообщении ведомства.
Антимонопольная служба намерена держать ситуацию на контроле.
В октябре в СМИ появилась информация о том, что с 15 ноября дилеры должны будут продавать «Лады» с обязательными дополнительными опциями, а цены на автомобили в официальных прайс-листах будут установлены уже с учетом стоимости этих аксессуаров. После этого ФАС России запросила у «АвтоВАЗа» данные о новых условиях реализации.