ФАС проверит «АвтоВАЗ» после сообщений о навязывании дополнительных опций

Федеральная антимонопольная служба России проверит новую модель реализации автомобилей «АвтоВАЗа». По сообщениям СМИ, в нагрузку к машинам будут идти дополнительные опции, от которых не получится отказаться, но которые сделают автомобили дороже.



Как сообщает 28 октября пресс-служба ФАС РФ, ведомство проверит действия автопроизводителя на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. «В случае обнаружения признаков нарушения Закона о защите конкуренции ведомство примет меры реагирования», — говорится в сообщении.