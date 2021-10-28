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ФАС проверит «АвтоВАЗ» после сообщений о навязывании дополнительных опций

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Федеральная антимонопольная служба России проверит новую модель реализации автомобилей «АвтоВАЗа». По сообщениям СМИ, в нагрузку к машинам будут идти дополнительные опции, от которых не получится отказаться, но которые сделают автомобили дороже.

Как сообщает 28 октября пресс-служба ФАС РФ, ведомство проверит действия автопроизводителя на соответствие требованиям антимонопольного законодательства. «В случае обнаружения признаков нарушения Закона о защите конкуренции ведомство примет меры реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на одного из дилеров LADA сообщил, что с 15 ноября «АвтоВАЗ» будет продавать автомобили с дополнительными опциями, от которых клиенту нельзя будет отказаться. Доплата за эти опции будет составлять до 30 тысяч рублей. При этом в официальных прайс-листах с 15 ноября цены на автомобили будут отображаться уже с учетом стоимости дополнительных аксессуаров. Устанавливать набор аксессуаров будет дилер, но уже по распоряжению автопроизводителя.

Нововведение, по данным портала, коснется LADA Vesta, XRAY и Granta, нескольких версий LADA Largus, а также Niva Legend 3D и LADA Niva Travel XGM. Среди добавленных аксессуаров, например, ковры в салон и багажник, амортизаторы капота, дефлекторы дверей, защитная сетка радиатора, защита картера и другие.

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