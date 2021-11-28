Дима Билан вновь отличился «под градусом». Очередное пьяное выступление он объяснил «переживаниями за Градского»

Певец Дима Билан выступил в нетрезвом состоянии на свадьбе в Казахстане. Случившееся он позже объяснил тем, что не спал три дня из-за съёмок и переживал за Александра Градского.

«Так бывает. Иногда человек напивается, неужели с вами такого не было? Я не спал трое суток, потому что у меня съёмки, съёмки, съёмки, песни, музыка. Я бесконечно в состоянии высечения искр. Я очень устал», — написал Билан в Instagram.



Музыкант также признался, что друзья посоветовали ему удалить видео из соцсетей, однако он не будет этого делать. «Возможно, буду завтра жалеть. Скорее всего. Но вы даже половину не знаете, сколько приходится переживать. Стыдно мне и будет завтра стыдно. Ну и что», — добавил он.

