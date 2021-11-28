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Умер Александр Градский

Народный артист РФ Александр Градский скончался в больнице около двух часов ночи 28 ноября.

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Певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни. Информацию о смерти артиста 28 ноября подтвердил Первый канал. Сообщается, что он умер около двух часов ночи в больнице.

Уточнялось, что здоровье музыканта в последние дни ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. 26 ноября Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Находясь дома, артист пожаловался на плохое самочувствие.

Александр Градский (при рождении Фрадкин) родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Один из основоположников русского рока. Заслуженный деятель искусств РФ (1997). Лауреат Государственной премии РФ (1999). Народный артист Российской Федерации (1999). Художественный руководитель театра «Градский Холл».

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