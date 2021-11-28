Умер Александр Градский

Певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни. Информацию о смерти артиста 28 ноября подтвердил Первый канал. Сообщается, что он умер около двух часов ночи в больнице.
⚡️Композитор Александр Градский умер на 73-м году жизни, сообщила газета "Известия":https://t.co/P8uireDihy pic.twitter.com/6IbUlROwJg— ТАСС (@tass_agency) November 28, 2021
Уточнялось, что здоровье музыканта в последние дни ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. 26 ноября Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Находясь дома, артист пожаловался на плохое самочувствие.