Первый канал решил, что делать с шоу «Голос» после смерти Александра Градского

Первый канал опубликовал официальное заявление в связи со смертью Александра Градского, который был одним из наставников 10-го сезона шоу «Голос». Там подчеркнули, что в память об Александре Градском не станут снимать его с эфира.

«Мы считаем своим долгом довести 10-й сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче», — говорится в сообщении.



Телеканал также подчеркнул, что Градский, несмотря на проблемы со здоровьем, до последнего момента участвовал в съемках и жизни шоу.



«Когда съемочная группа просила его поберечь себя, он говорил, что для него важно участвовать в подготовке. Последние работы легендарного музыканта, созданные с героями проекта, еще только выйдут в эфир», — заявил на «Первом».

