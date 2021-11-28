FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -7
75.59р84.95р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Первый канал решил, что делать с шоу «Голос» после смерти Александра Градского

2
Печать

Первый канал опубликовал официальное заявление в связи со смертью Александра Градского, который был одним из наставников 10-го сезона шоу «Голос». Там подчеркнули, что в память об Александре Градском не станут снимать его с эфира.

«Мы считаем своим долгом довести 10-й сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче», — говорится в сообщении.

Телеканал также подчеркнул, что Градский, несмотря на проблемы со здоровьем, до последнего момента участвовал в съемках и жизни шоу.

«Когда съемочная группа просила его поберечь себя, он говорил, что для него важно участвовать в подготовке. Последние работы легендарного музыканта, созданные с героями проекта, еще только выйдут в эфир», — заявил на «Первом».

Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.

«Фонтанка» писала, что Александр Градский скончался около двух часов ночи в воскресенье, 28 ноября. Ему было 72 года. В сентябре артист перенес коронавирус. Предварительная причина смерти — инфаркт головного мозга.

Александр Градский (при рождении Фрадкин) родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Один из основоположников русского рока. Заслуженный деятель искусств РФ (1997). Лауреат Государственной премии РФ (1999). Народный артист Российской Федерации (1999). Художественный руководитель театра «Градский Холл».

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

AndreyGid
рейтинги будут- будут снимать, не будут- не будут снимать. А не это вот все.
sakorol
The Show Must Go On
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний