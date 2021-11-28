Названа предварительная причина смерти Александра Градского

Стала известна причина смерти народного артиста РФ, певца и композитора Александра Градского. Предположительно, он скончался от инфаркта головного мозга, сообщает 28 ноября Пятый канал.
Мэтр ушел из жизни минувшей ночью. Предположительно, причиной смерти стал инфаркт головного мозга.https://t.co/bfzVoH4oce— Пятый канал Новости (@5tv) November 28, 2021
Музыкант умер в нейрореанимации московской клиники. Его госпитализировали 26 ноября.
«Фонтанка» писала, что Александр Градский скончался около двух часов ночи в воскресенье, 28 ноября. Ему было 72 года. В сентябре артист перенёс коронавирус.