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Названа предварительная причина смерти Александра Градского

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Стала известна причина смерти народного артиста РФ, певца и композитора Александра Градского. Предположительно, он скончался от инфаркта головного мозга, сообщает 28 ноября Пятый канал.

Музыкант умер в нейрореанимации московской клиники. Его госпитализировали 26 ноября.

«Фонтанка» писала, что Александр Градский скончался около двух часов ночи в воскресенье, 28 ноября. Ему было 72 года. В сентябре артист перенёс коронавирус.

Александр Градский (при рождении Фрадкин) родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Один из основоположников русского рока. Заслуженный деятель искусств РФ (1997). Лауреат Государственной премии РФ (1999). Народный артист Российской Федерации (1999). Художественный руководитель театра «Градский Холл».

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Комментарии (11)

Local
Очень жаль.Светлая память.
Butleger
Светлая память
VredinaK
"ленточка моя финишная, все пройдёт и ты примешь меня" очень жаль
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