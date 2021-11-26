FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -3
74.60р83.68р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Экс-начальника тюремной больницы в Саратове, где насиловали заключенных, отправили в СИЗО

4
Печать

Суд до 25 января арестовал бывшего начальника областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко. Об этом 26 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Ранее сообщалось, что СК задержал Гаценко, а также начальника отдела безопасности учреждения Сергея Мальцева. Им обоим вменяют ч. 3 ст. 33 — п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц). Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Оба фигуранта были уволены из уголовно-исполнительной системы по отрицательным мотивам в начале октября после публикаций о пытках и изнасилованиях заключенных в саратовской туберкулезной больнице УФСИН.

4 октября в расположение проекта Gulagu.net попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. Файлы передал программист, который во время заключения имел доступ к компьютерам УФСИН в Саратовской области.

Позже, 6 октября, Gulagu.net выложил в Сеть новый ролик, в котором собраны кадры противоправных действий в отношении заключенных. В видео указывается, что действия происходят в том числе в саратовской туберкулезной больнице ФСИН № 1, белгородской ИК № 4 и камчатской ИК № 6.

После публикации в регион поехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. В то же время региональный омбудсмен Надежда Сухова заявила, что жалоб на насилие от пациентов тюремной больницы она не получала.

Глава ФСИН Александр Калашников уволил по отрицательным мотивам начальника больницы Павла Гаценко, его заместителя по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева.

10 ноября были опубликованы новые видеозаписи. В 13-минутном ролике собрали пытки в ОТБ-1 — Саратовской туберкулезной больнице № 1. Были запечатлены шесть эпизодов сексуального насилия над заключенными, последний датирован сентябрем 2020-го. Из саратовского управления ФСИН после проверок сообщений о пытках заключенных уволили 18 сотрудников — «по отрицательным мотивам».

25 ноября президент Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. На его место был назначен экс-замминистра внутренних дел Аркадий Гостев. В Кремле отрицают связь между сообщениями о пытках и кадровыми решениями.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

140388025
Добро пожаловать домой, Паша. Будешь Машей... Вазелин с собою захватил?
Brevnault
Назначил нового...
Как говорится, новая швабра по-новому "метёт".
iayaaz
а швабринг и набутылинг ему обеспечат?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний