Экс-начальника тюремной больницы в Саратове, где насиловали заключенных, отправили в СИЗО

Суд до 25 января арестовал бывшего начальника областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко. Об этом 26 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Ранее сообщалось, что СК задержал Гаценко, а также начальника отдела безопасности учреждения Сергея Мальцева. Им обоим вменяют ч. 3 ст. 33 — п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц). Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.