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СК просит арестовать бывшего начальника тюремной больницы, где насиловали заключенных

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Следователи попросили суд заключить под стражу бывшего начальника ОТБ-1 — Саратовской туберкулезной больницы №1 УФСИН Павла Гаценко и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Волжского райсуда.

Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33 – п.«а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (организация насильственных действий сексуального характера). Рассмотрение ходатайства назначено на пятницу.

Гаценко и Мальцев в начале октября были уволены из уголовно-исполнительной системы по отрицательным мотивам после публикаций о пытках и изнасилованиях заключенных в саратовской туберкулезной больнице УФСИН.

25 ноября президент Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. На его место был назначен экс-замминистра внутренних дел Аркадий Гостев. В Кремле отрицают связь между сообщениями о пытках и кадровыми решениями.

4 октября в расположение проекта Gulagu.net попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. Файлы передал программист, который во время заключения имел доступ к компьютерам УФСИН в Саратовской области.

Позже, 6 октября, Gulagu.net выложил в Сеть новый ролик, в котором собраны кадры противоправных действий в отношении заключенных. В видео указывается, что действия происходят в том числе в саратовской туберкулезной больнице ФСИН № 1, белгородской ИК № 4 и камчатской ИК № 6.

После публикации в регион поехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. В то же время региональный омбудсмен Надежда Сухова заявила, что жалоб на насилие от пациентов тюремной больницы она не получала.

Глава ФСИН Александр Калашников уволил по отрицательным мотивам начальника больницы Павла Гаценко, его заместителя по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева.

10 ноября были опубликованы новые видеозаписи. В 13-минутном ролике собрали пытки в ОТБ-1 — Саратовской туберкулезной больнице № 1. Были запечатлены шесть эпизодов сексуального насилия над заключенными, последний датирован сентябрем 2020-го. Из саратовского управления ФСИН после проверок сообщений о пытках заключенных уволили 18 сотрудников — «по отрицательным мотивам».

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Комментарии (1)

Карабас Барабас
Прям умаляет... ну арестуйте, ну пожалуйста...
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