СК просит арестовать бывшего начальника тюремной больницы, где насиловали заключенных

Следователи попросили суд заключить под стражу бывшего начальника ОТБ-1 — Саратовской туберкулезной больницы №1 УФСИН Павла Гаценко и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Волжского райсуда.
Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33 – п.«а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (организация насильственных действий сексуального характера). Рассмотрение ходатайства назначено на пятницу.
Гаценко и Мальцев в начале октября были уволены из уголовно-исполнительной системы по отрицательным мотивам после публикаций о пытках и изнасилованиях заключенных в саратовской туберкулезной больнице УФСИН.
25 ноября президент Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. На его место был назначен экс-замминистра внутренних дел Аркадий Гостев. В Кремле отрицают связь между сообщениями о пытках и кадровыми решениями.