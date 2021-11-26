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Груженый самосвал превратил съезд с КАД на Октябрьскую набережную в «бутылочное горлышко»

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Авария с грузовиком затруднила движение на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 26 ноября. Одному человеку понадобилась помощь медиков.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 15:05 на съезде с внешнего кольца КАД на Октябрьскую набережную, расположенном на 56-м километре кольцевой, водитель самосвала FAW не справился с управлением, и машина опрокинулась на бок. Судя по фото, он повредил отбойник, а перевозимый грунт высыпался на проезжую часть и в кювет.

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В результате аварии пострадал водитель грузовика. Лежащий самосвал занимает первую полосу съезда, ждут спецтехнику для подъема и эвакуации. На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации. Когда грузовик увезут, они оперативно расчистят проезжую часть.

По данным «Яндекс.Пробок», движение затруднено как на съезде с КАД, так и на самом внешнем кольце. Пробка тянется от Московского шоссе.

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