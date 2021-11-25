Ректору Шанинки Зуеву предъявили обвинение по делу о хищении более 20 млн рублей у РАНХиГС

Следствие 25 ноября предъявило обвинение ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву по делу о мошенничестве. Ему вменяют хищение более 20 миллионов рублей у института РАНХиГС в сговоре с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой.



«Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением данного образовательного учреждения», – сообщает пресс-служба МВД.

