Ректору Шанинки Зуеву предъявили обвинение по делу о хищении более 20 млн рублей у РАНХиГС

Следствие 25 ноября предъявило обвинение ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву по делу о мошенничестве. Ему вменяют хищение более 20 миллионов рублей у института РАНХиГС в сговоре с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой.
«Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением данного образовательного учреждения», – сообщает пресс-служба МВД.
По версии следствия, Зуев сговорился с Раковой и бывшим заместителем гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком в 2018 году. Якобы они решили устроить в РАНХиГС 12 фиктивных работников – сотрудников Минпросвещения, которые фактически не работали в институте, но регулярно получали зарплату в течение двух лет.
Ранее исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова, тоже фигурантка дела, признала вину и дала показания против Зуева.