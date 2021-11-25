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Ректору Шанинки Зуеву предъявили обвинение по делу о хищении более 20 млн рублей у РАНХиГС

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Следствие 25 ноября предъявило обвинение ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву по делу о мошенничестве. Ему вменяют хищение более 20 миллионов рублей у института РАНХиГС в сговоре с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой.

«Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, являющегося структурным подразделением данного образовательного учреждения», – сообщает пресс-служба МВД.

По версии следствия, Зуев сговорился с Раковой и бывшим заместителем гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком в 2018 году. Якобы они решили устроить в РАНХиГС 12 фиктивных работников – сотрудников Минпросвещения, которые фактически не работали в институте, но регулярно получали зарплату в течение двух лет.

Ранее исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова, тоже фигурантка дела, признала вину и дала показания против Зуева.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Сергея Зуева задержали 12 октября по подозрению в хищении более 21 млн рублей средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В момент задержания он находился в больнице с гипертоническим кризом. Позднее его поместили под домашний арест, но 9 ноября Мосгорсуд отменил это решение и отправил ректора Шанинки в СИЗО.

Сергей Зуев является фигурантом в деле бывшего вице-президента Сбербанка, а также экс замминистра просвещения Марины Раковой. Кроме нее, по этому делу были задержаны экс-сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Всем фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Бывшая вице-президент Сбербанка и экс замминистра просвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в 2019 году, когда, по версии следствия, она санкционировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла, для реализации проекта «Учитель будущего». 1 октября 2021 года её вызвали на допрос, но Ракова пропала, и были даже предположения, что она уехала на Украину. 4 октября Сбербанк уволил её с поста вице-президента. Ракову задержали 6 октября. Вину она не признает. 7 октября экс-чиновница была арестована.

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