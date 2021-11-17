Не работали, а зарплату получали. В деле Раковой выявили фиктивное трудоустройство в РАНХиГС 12 человек

МВД России выяснило, что в рамках дела экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой 12 человек фиктивно устроили в Институт общественных наук РАНХиГС как научных сотрудников. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Следствие выяснило, что с 2018 по 2020 год эти сотрудники Минпросвещения фактически не работали в институте, но регулярно получали зарплату. В МВД добавили, что дело о крупном мошенничестве, к которому имеют отношение неустановленные лица, выделили в отдельное производство из дела Марины Раковой, Сергея Зуева и других.