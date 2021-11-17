Не работали, а зарплату получали. В деле Раковой выявили фиктивное трудоустройство в РАНХиГС 12 человек

МВД России выяснило, что в рамках дела экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой 12 человек фиктивно устроили в Институт общественных наук РАНХиГС как научных сотрудников. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Следствие выяснило, что с 2018 по 2020 год эти сотрудники Минпросвещения фактически не работали в институте, но регулярно получали зарплату. В МВД добавили, что дело о крупном мошенничестве, к которому имеют отношение неустановленные лица, выделили в отдельное производство из дела Марины Раковой, Сергея Зуева и других.
Ранее сообщалось, что следователи провели обыски у проректора РАНХиГС Владимира Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова.
12 октября стало известно о задержании прямо на больничной койке ректора Шанинки Сергея Зуева. По данным МВД, профессор Манчестерского университета, эксперт международных культурно-образовательных программ при Совете Европы и декан Института государственной политики и прикладных гуманитарных исследований РАНХиГС проходит подозреваемым по делу экс замминистра просвещения Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В ноябре Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте Зуева и отправил его в СИЗО, причем без личных вещей.
Бывшая вице-президент Сбербанка и экс замминистра просвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в 2019 году. Тогда, по версии следствия, она санкционировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла, для реализации проекта «Учитель будущего». 1 октября 2021 года её вызвали на допрос, но Ракова пропала, и были даже предположения, что она уехала на Украину. 4 октября Сбербанк уволил её с поста вице-президента. Ракову задержали 6 октября. Вину она не признает. 7 октября экс-чиновница была арестована.