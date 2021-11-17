Следователи провели обыски у проректора РАНХиГС по делу Раковой

Следователи провели обыски у проректора РАНХиГС Владимира Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова по делу о мошенничестве. Об этом 17 ноября пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По данным собеседника агентства, следственные мероприятия связаны с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева. Какой процессуальный статус имеют Федотов и Ефремов, не уточняется.



Ранее Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте Сергея Зуева и отправил его в изолятор. В СИЗО его увезли без личных вещей.