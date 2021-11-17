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Следователи провели обыски у проректора РАНХиГС по делу Раковой

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Следователи провели обыски у проректора РАНХиГС Владимира Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова по делу о мошенничестве. Об этом 17 ноября пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, следственные мероприятия связаны с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева. Какой процессуальный статус имеют Федотов и Ефремов, не уточняется.

Ранее Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте Сергея Зуева и отправил его в изолятор. В СИЗО его увезли без личных вещей.

12 октября стало известно о задержании прямо на больничной койке ректора Шанинки Сергея Зуева. По данным МВД, профессор Манчестерского университета, эксперт международных культурно-образовательных программ при Совете Европы и декан Института государственной политики и прикладных гуманитарных исследований РАНХиГС проходит подозреваемым по делу экс замминистра просвещения Раковой о хищении более 21 млн рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Бывшая вице-президент Сбербанка и экс-замминистра просвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в 2019 году, когда, по версии следствия, она санкционировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла, для реализации проекта «Учитель будущего». 1 октября 2021 года её вызвали на допрос, но Ракова пропала, и были даже предположения, что она уехала на Украину. 4 октября Сбербанк уволил её с поста вице-президента. Ракову задержали 6 октября. Вину она не признает. 7 октября экс-чиновница была арестована.

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