«Рассказала о схеме обнала». Исполнительный директор Шанинки признала вину в мошенничестве и дала показания против ректора вуза Зуева

Исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Кристина Крючкова, обвиняемая в мошенничестве, дала показания против ректора университета Сергея Зуева, сообщил 25 ноября «Интерфакс» со ссылкой на близкий к расследованию источник.



«Крючкова полностью признала свою часть вины, рассказала о схеме обналичивания похищенных денег, дала показания против ректора Шанинки Сергея Зуева и других фигурантов дела», – сообщил собеседник агентства.



Он отметил, что Крючкову перевели из СИЗО под домашний арест.

