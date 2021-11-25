«Рассказала о схеме обнала». Исполнительный директор Шанинки признала вину в мошенничестве и дала показания против ректора вуза Зуева

Исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Кристина Крючкова, обвиняемая в мошенничестве, дала показания против ректора университета Сергея Зуева, сообщил 25 ноября «Интерфакс» со ссылкой на близкий к расследованию источник.
«Крючкова полностью признала свою часть вины, рассказала о схеме обналичивания похищенных денег, дала показания против ректора Шанинки Сергея Зуева и других фигурантов дела», – сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что Крючкову перевели из СИЗО под домашний арест.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что Сергея Зуева задержали 12 октября по подозрению в хищении более 21 млн рублей средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В момент задержания он находился в больнице с гипертоническим кризом. Позднее его поместили под домашний арест, но 9 ноября Мосгорсуд отменил это решение и отправил ректора Шанинки в СИЗО.
Сергей Зуев является фигурантом в деле бывшего вице-президента Сбербанка, а также экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Кроме нее, по этому делу были задержаны экс-сотрудники Фонда Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Всем фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).