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«Рассказала о схеме обнала». Исполнительный директор Шанинки признала вину в мошенничестве и дала показания против ректора вуза Зуева

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Исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Кристина Крючкова, обвиняемая в мошенничестве, дала показания против ректора университета Сергея Зуева, сообщил 25 ноября «Интерфакс» со ссылкой на близкий к расследованию источник.

«Крючкова полностью признала свою часть вины, рассказала о схеме обналичивания похищенных денег, дала показания против ректора Шанинки Сергея Зуева и других фигурантов дела», – сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что Крючкову перевели из СИЗО под домашний арест.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Сергея Зуева задержали 12 октября по подозрению в хищении более 21 млн рублей средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». В момент задержания он находился в больнице с гипертоническим кризом. Позднее его поместили под домашний арест, но 9 ноября Мосгорсуд отменил это решение и отправил ректора Шанинки в СИЗО.

Сергей Зуев является фигурантом в деле бывшего вице-президента Сбербанка, а также экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Кроме нее, по этому делу были задержаны экс-сотрудники Фонда Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Всем фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Бывшая вице-президент Сбербанка и экс-замминистра просвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в 2019 году, когда, по версии следствия, она санкционировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла, для реализации проекта «Учитель будущего». 1 октября 2021 года её вызвали на допрос, но Ракова пропала, и были даже предположения, что она уехала на Украину. 4 октября Сбербанк уволил её с поста вице-президента. Ракову задержали 6 октября. Вину она не признает. 7 октября экс-чиновница была арестована.

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