Вышел трейлер нового сезона «Эйфории» с танцующей Зендаей

В интернете вечером 23 ноября появился трейлер второго сезона сериала «Эйфория». Его премьера должна состояться 10 января 2022 года.

Первый сезон американского шоу вышел летом 2019 года и сразу был объявлен главной тин-драмой современного телевидения. В нем рассказывается о жизни «трудного подростка» — 17-летней Ру Беннетт (ее сыграла звезда «Дюны» актриса и певица Зендая), которая возвращается домой после лечения в реабилитационной клинике и опять берется за старые привычки.



В новом трейлере главную роль снова играет Зендая, в начале ролика она поет и танцует в своей комнате, затем мирную картину сменяет калейдоскоп тусовок, автомобильных погонь и драк.