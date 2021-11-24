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Вышел трейлер нового сезона «Эйфории» с танцующей Зендаей

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В интернете вечером 23 ноября появился трейлер второго сезона сериала «Эйфория». Его премьера должна состояться 10 января 2022 года.

Первый сезон американского шоу вышел летом 2019 года и сразу был объявлен главной тин-драмой современного телевидения. В нем рассказывается о жизни «трудного подростка» — 17-летней Ру Беннетт (ее сыграла звезда «Дюны» актриса и певица Зендая), которая возвращается домой после лечения в реабилитационной клинике и опять берется за старые привычки.

В новом трейлере главную роль снова играет Зендая, в начале ролика она поет и танцует в своей комнате, затем мирную картину сменяет калейдоскоп тусовок, автомобильных погонь и драк.

Автор: Amediateka/YouTube

«Пока взрослеешь, кажется, что все вокруг навсегда. Но со временем начинаешь понимать, что все это не так и ты можешь потерять всех, кого любишь», — говорит героиня за кадром.

Кроме Зендаи главные роли в новом сезоне сыграют Остин Абрамс, Алекса Деми, Хантер Шафер и другие.

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